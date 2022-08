Disney celebra os 80 anos de Zé Carioca em 2022

publicidade

O ano era 1941. Walt Disney visitava o Rio de Janeiro e outros países da América do Sul como fonte de pesquisa para os próximos conteúdos da The Walt Disney Company. A viagem o inspirou a criar um personagem brasileiro, o Zé Carioca, que estreou oficialmente em 24 de agosto de 1942 no Rio de Janeiro, na primeira exibição mundial do filme “Alô Amigos”. O enredo apresenta Zé Carioca recebendo Pato Donald durante sua viagem ao Brasil e passeando com ele pela América Latina apresentando as culturas dos locais.



Inspirado no povo brasileiro, o personagem é alegre, criativo, divertido, hospitaleiro e batalhador, e - apesar de ter voltado às telas de cinema em outros dois longas-metragens clássicos “Você Já Foi à Bahia?” (The Three Caballeros, 1944) e “Tempo de Melodia” (Melody Time, 1948) - suas aventuras tiveram continuidade e sucesso mesmo nos quadrinhos, os quais apareceu vivendo nos morros do Rio de Janeiro, comendo feijoada e jogando futebol, além de contar também com novos personagens, diferentes tramas e parentes de outras regiões do país.



Em outubro de 1942, o personagem foi parar nos jornais americanos, que publicaram suas histórias ao longo de 104 páginas dominicais coloridas. “As aventuras de Zé Carioca” também começaram a sair no Brasil a partir da revista em quadrinhos infanto-juvenil O Globo Juvenil nº 878 (O Globo, 2 de fevereiro de 1943) e mais tarde passaram a ser publicadas pela Editora Abril.

A crescente popularidade do personagem ao longo dos anos fez, inclusive, com que a editora decidisse que, a partir de janeiro de 1961, todas as edições ímpares de "O Pato Donald", até então uma publicação semanal, passariam a se chamar "Zé Carioca". Da vasta produção de HQs Disney pela Editora Abril, quase um terço contou com presença do papagaio. Foram mais de duas mil histórias e gags. E, desde 2020, as histórias de Zé Carioca são criadas, produzidas e publicadas pela Editora Culturama.



Celebrando os 80 anos

Para marcar essa data especial, a Disney comemorará os 80 anos de Zé Carioca ao longo dos próximos 12 meses, com diversas ações e ativações. A primeira delas é o lançamento de uma música em homenagem ao personagem, previsto para o começo de setembro, de autoria do Leandro Lehart e cantada pelo sambista Xande de Pilares com um videoclipe dedicado. A canção foi composta a partir dos atributos de Zé Carioca, que são também características que representam muito bem o povo brasileiro, recebendo portanto o título de “Os Zés do Brasil”.



Nos próximos meses também serão lançadas coleções temáticas de produtos licenciados de grandes marcas com pelúcias do personagem, PHX com instrumentos musicais, Go Case com capinhas de celular e outros acessórios, entre outras. De agosto a dezembro, o hotel Emiliano Rio será tematizado de Zé Carioca em homenagem à criação do personagem idealizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ).



Conteúdos especiais, filtros e stickers também estarão disponíveis nas redessociais da Disney Brasil a partir de agosto e, claro que, novas histórias em quadrinhos serão lançadas, como o livro “O essencial do Zé Carioca: celebrando os 80 anos da sua estreia”, já disponível no mercado, e “Zé Carioca conta a história do Brasil”, do escritor Eduardo Bueno, com lançamento previsto para outubro. Além disso, nas publicações regulares mensais da Editora Culturama, haverá uma nova história, "Um jovem chamado Zé" no Grande Almanaque Disney, em novembro de 2022.



Entre as ações comemorativas, também está prevista uma parceria especial com o canal ESPN.