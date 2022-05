"Disney On Ice" a magia dos sonhos em Porto Alegre

publicidade

Grupo se apresenta neste sábado, dia 28 (às 11h, 15h e 19h), e domingo, dia 29 (às 10h, 14h e 18h), no Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891). E o brasileiro Mario Castro, natural de Minas Gerais, integra a equipe dando vida a diversos personagens. Em junho, a turnê passa por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos no site da opusentretenimento.com e uhuu.com.

A magia da Disney mexe com o imaginário das crianças e adultos que assistem a este belo espetáculo. Imaginem um ratinho, uma ratinha, um pato, um cãozinho e diversos personagens fazendo piruetas sobre patins no gelo – sim, parece um sonho. A trilha sonora envolve como mágica e a vontade é de ir deslizar com eles, mesmo não tendo tanta, ou nenhuma, habilidade em patinação. Eles acenam e dançam como se fosse facílimo tal feito. E tudo isso é possível porque os artistas estudam muito, ensaiam e se doam ao trabalho para dar vida aos personagens.

A equipe é formada por artistas da Finlândia, Noruega, Espanha, Estônia e Brasil. O brasileiro Mario Castro tem 59 anos e, neste ano, completa 27 anos como integrante da companhia; explica que são como uma grande família. Nascido em Luz, cidade de Minas Gerais, irá completar o 60º aniversário no Brasil, em outubro, e em seguida seguirá para o “USA Tour”.

Mario Castro aprendeu a patinar aos 28 anos, em Belo Horizonte. Em outubro, o artista completa 60 anos de idade | Foto: Alina Souza



O artista conta que, em 1993, assistiu o show “Disney On Ice - A Bela e a Fera”, em Miami, e naquela ocasião informavam que quem fosse apaixonado por patinação poderia contatar e fazer um teste. Ele fez o teste na mesma semana, mas não foi aprovado. Porém, como é ator profissional, já tinha experiência e agradou “com a presença de palco”, solicitaram que se concentrasse mais na parte técnica da patinação e retornasse para nova avaliação no ano seguinte. Então, em 1994, aconteceu a aprovação e ele seguiu para a Colômbia. E, de lá para cá, viajou com a equipe por 83 países, se extasiou com a cultura de cada um deles, fala fluentemente inglês, espanhol e português. Atualmente está aprofundando os estudos dos idiomas italiano e russo. Diz que gosta de contar a sua história, para que as pessoas saibam que sonhos podem ser realizados.

Questionado sobre a pista de patinação, Castro explica que é composta por placas de gelo conectadas lado a lado por cabos e mangueiras. O gelo é feito por camadas e um compressor de ar ajuda a empurrá-lo para formar a pista juntamente com Glicol que mantém a temperatura da água baixa. O nivelamento e polimento é feito por um veículo que chamam de Zamboni.

O diretor da Opus Entretenimento, Carlos Konrath, comenta que assistir a este espetáculo é como "celebrar a vida, se encantar, se emocionar. É um grande momento que faz parte das relações familiares. É uma imersão no mundo dos sonhos e da magia para as crianças e os adultos".



* Sob orientação de Marcos Santuario