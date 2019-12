Disney On Ice comemora "100 Anos de Magia" com apresentações no Brasil em 2020

publicidade

Disney On ICe volta ao Brasil em 2020 com o espetáculo "100 Anos de Magia", em que irá reunir mais de 50 personagens como Mickey, Minnie, Donald, Pateta e muitas princesas como Jasmine, Cinderela, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Tiana.

Porto Alegre recebe a turnê comemorativa, de 12 a 17 de maio no Gigantinho (avenida Padre Cacique, 891). Além da capital gaúcha, o espetáculo também passará por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

"100 Anos de Magia" irá reunir, pela primeira vez no gelo, Buzz, Woody e Betty, que se juntarão a seu novo amigo Garfinho, o adorável garfo que virou brinquedo, enquanto a turma da Disney e do filme "Toy Story 4" embarcam em uma grande aventura.

O espetáculo também irá reviver a magia de "Frozen" com Anna, Elsa e o divertido boneco de neve Olaf, ao descobrirem que o amor verdadeiro é a maior magia de todas.

No repertório, estarão mais de 30 músicas inesquecíveis, incluindo as favoritas como "Livre Estou", “Amigo Estou Aqui” e "Hakuna Matata". A peça ainda contará com os personagens de "O Rei Leão", "Procurando Dory", "A Bela e a Fera", "Aladdin" e muito mais.