Diversidade de ritmos marca as lives deste sábado

17h – Concerto com flautista francesa Solehya - Fiel às suas raízes, a instrumentista se inspira na Ségamaloya, música tradicional de sua terra natal, a Ilha da Reunião, dando cores próprias com pitadas de rock, jazz e batidas latinas. Utiliza a flauta transversal de forma melódica, rítmica, percussiva e, como a própria artista define, por vezes selvagem e tribal. Direto de Paris, a transmissão ocorrerá ao vivo, numa promoção da Aliança Francesa Porto Alegre, pelo Youtube e Facebook @AFPOA.

17h - Festival Coração Gaúcho - “Guilherme Mecca Gramado Live Sunset” é o show beneficente do cantor sertanejo, transmitido diretamente do Parque Olivas de Gramado, em Gramado, em prol da Liga Feminina de Valorização à Vida, entidade da cidade de Carlos Barbosa, pelo Youtube @Guilherme Mecca.

17h – Ospa Live – Instrumentistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Henrique Amado (flauta), Bruno Esperon (violino), Leonardo Bock (viola) e Philip Gastal Mayer (violoncelo) interpretam Mozart e Dvorák, em concerto ao vivo. Diretamente da Casa da Ospa, concerto tem direção artística de Evandro Matté e será transmitido pelo canal do YouTube da orquestra.

18h – Malu Casanova - Semifinalista do programa The Voice Kids 2019, de apenas 14 anos, apresenta show intimista, em formato acústico, acompanhada pelo musico e produtor Ricardo Marins. Ela vai cantar sucessos de artistas que influenciam sua carreira, do pop internacional e nacional e da MPB, entre Amy Winehouse, The Temptations, Vinicius de Moraes, Anavitória e Ed Sheeran, entre outros, além de sua primeira música autoral. Pelo Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC_-tJLk-uh29UdE33fQyvjg).

19h - Paulinho Boca de Cantor – Ex-integrante dos Novos Baianos canta sucessos da banda que marcou época e sua carreira solo, além de contar histórias dos mais de 50 anos de estrada na MPB. O intérprete e compositor contará momentos vividos desde os anos 1960, quando começou a fazer show no Brasil e exterior, e atuado como produtor em trabalhos sobre a música no Brasil, resultado de pesquisas e do resgate do patrimônio artístico e cultural. "Dê um rolê", "Preta Pretinha", "Swing do Campo Grande" e "Brasil Pandeiro" não faltarão no setlist. Pela série Música #EmCasaComSesc, a transmissão será via Instagram @sescaovivo e Youtube @sescsp.

19h - Canções do Fundo da Garrafa - Com um repertório repleto de clássicos e pérolas da música latino-americana, Lazlo Bonilla e Thiago Colombo interpretam, da milonga platina aos valses criollos mexicanos, passando pelo chamamé, a zamba, o tango e o samba-canção brasileiro. O repertório se debruça sobre a música de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Lupicínio Rodrigues e outros grandes nomes. No Facebook do Parangolé @parangolebar.

19h – Violão com Voz – Felipe Azevedo recebe Bianca Obino, para falar e tocar seu trabalho autoral, os discos “Artesã” (2013), que recebeu indicações ao prêmio Açorianos de Música nas categorias Instrumentista MPB e Artista Revelação; “The Intimacy of Distance” (2014), gravado na Austrália com a cantora local Melissa Forbes, sua parceira nas composições e “Translated” (2017) foi resultado de sua vivência na Inglaterra, onde morou dois anos e finalizou seu mestrado em Songwriting (composição de canção). Em 2020, ela lança o single e o EP “Volta ao Mundo de Dentro”, com ritmos afro-latinos, inserido na world music. Pelo Instagram @felipeazevedocompositor.

20h - ZiriguidumEmCasa Bossa Nova - Festival vai homenagear e ajudar o Beco das Garrafas, casa histórica no Rio de Janeiro que é berço de diversos artistas. Participam: Ivan Lins, Celso Fonseca, Mark Lambert, Brazilian Voices, Quarteto do Rio, Thiago Pach, Ricardo Bacelar, Allfredo Lima, Verônica Sabino, Roberto Menescal, Gabi Doti, Laila Garin, Robson Nogueira, Zé Luiz Mazziotti, Amanda Bravo e Mariana de Moraes. E também o maestro Antonio Adolfo, com um depoimento. As contribuições espontâneas serão voltadas ao reduto boêmio e também aos artistas e produção do evento. Pelo Youtube @ Ziriguidum.