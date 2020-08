Divulgados os semifinalistas do prêmio literário Oceanos 2020

publicidade

O Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2020 divulgou nesta terça-feira, 25, os 54 livros semifinalistas da edição deste ano. Entre os nomes classificados, estão Julián Fuks, Maria Valéria Rezende, Chico Buarque, Paulo Scott, Marcelo Rubens Paiva, Luiz Ruffato, Mia Couto, Adriana Lisboa, Maria Carpi, Paulo Scott e Djaimilia Pereira de Almeida (veja a lista completa abaixo).

Entre 1.872 obras concorrentes, classificaram-se 22 romances, 22 livros de poesia, cinco livros de contos e cinco de crônicas, em um total de 54 obras de três continentes, publicadas por 34 editoras. Devido à pandemia e em respeito à saúde dos jurados, nessa edição, as análises e votações do Oceanos são todas realizadas virtualmente, com o apoio dos profissionais da área de tecnologia da informação do Itaú Cultural, parceiro do projeto.

O anúncio dos semifinalistas para o Oceanos foi feito nesta terça-feira, 25, em live com os curadores Adelaide Monteiro, de Cabo Verde, Isabel Lucas, de Portugal, e Manuel da Costa Pinto e Selma Caetano, do Brasil.

Veja a lista completa dos semifinalistas do Oceanos 2020:

1. A casa das aranhas, de Márcia Barbieri - Reformatório, romance brasileiro

2. A cidade inexistente, de José Rezende Jr. - 7Letras, romance brasileiro

3. A imortal da Graça, de Filipe Homem da Fonseca - Quetzal, romance português

4. A morte e o meteoro, de Joca Reiners Terron - Todavia, romance brasileiro

5. A ocupação, de Julián Fuks - Companhia das Letras e Companhia das Letras Portugal, romance brasileiro

6. A visão das plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida - Relógio D’Água, romance português

7. Abliterações, de Paulo Dutra - Malê, poesia brasileira

8. Agora serve o coração, de Nei Lopes - Record, romance brasileiro

9. As durações da casa, de Julia de Souza - 7Letras, poesia brasileira

10. As solas dos pés de meu avô, de Tiago D. Oliveira - Patuá, poesia brasileira

11. Autobiografia, de José Luís Peixoto - Quetzal e TAG, romance português

12. Baal: um romance da imigração, de Betty Milan - Record, romance brasileiro

13. Cárcere privado, de Margarida Patriota - 7Letras, romance brasileiro

14. Carta à rainha louca, de Maria Valéria Rezende - Alfaguara, romance brasileiro

15. Casa de boneca para elefantes, de Patrícia Porto - Penalux, poesia brasileira

16. Cerração, de Alexei Bueno - Patuá, poesia brasileira

17. Contos de antes, de Ana Vargas - Patuá, contos brasileiros

18. Deriva, de Adriana Lisboa - Relicário, poesia brasileira

19. Essa gente, de Chico Buarque - Companhia das Letras e Companhia das Letras Portugal, romance brasileiro

20. Esta solidão aberta que trago no punho, de Dércio Braúna - Deleatur, poesia brasileira

21. Estreitas amplidões, de Rejane Gonçalves - Confraria do Vento, contos brasileiros

22. Fósforo e metal sobre imitação do ser humano, de Filipa Leal - Assírio & Alvim, poesia portuguesa

23. Frentes de fogo, de A. M. Pires Cabral - Tinta-da-China, poesia portuguesa

24. Giz preto, de Gonçalo Fernandes - Assírio & Alvim, poesia portuguesa

25. Imagens imaginadas, de Pedro Mexia - Tinta-da-China, crônicas portuguesas

26. Instruções para uso posterior ao naufrágio, de José Luiz Tavares - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, poesia cabo-verdiana

27. Isto não é um documentário, de Marcos Siscar - 7Letras, poesia brasileira

28. Janelas abertas nº 3, de Liv Lagerblad - Garupa / Kza1, poesia brasileira

29. Marrom e amarelo, de Paulo Scott - Companhia das Letras e Tinta-da-China, romance brasileiro

30. Monstruário de fomes, de Ruy Proença - Patuá, poesia brasileira

31. O beco da liberdade, de Álvaro Laborinho Lúcio - Quetzal, romance português

32. O gesto que fazemos para proteger a cabeça, de Ana Margarida de Carvalho - Relógio D’Água, romance português

33. O homem ridículo, de Marcelo Rubens Paiva - Tordesilhas, contos brasileiros

34. O melindre nos dentes da besta, de Carol Rodrigues - 7Letras, romance brasileiro

35. O processo violeta, de Inês Pedrosa - Porto, romance português

36. O quarto rosa, de Francisca Camelo - Editora Exclamação, poesia portuguesa

37. O que resta está por vir, de Maria Carpi - AGE, poesia brasileira

38. O universo num grão de areia, de Mia Couto - Fundação Fernando Leite Couto e Caminho, romance moçambicano

39. O verão tardio, de Luiz Ruffato - Companhia das Letras, romance brasileiro

40. Obnóxio, de Abel Barros Baptista - Tinta-da-China, crônicas portuguesas

41. Pontos de fuga, de Milton Hatoum - Companhia das Letras, romance brasileiro

42. Quotidiano instável, de Maria Teresa Horta - Dom Quixote, crônicas portuguesas

43. Retratos com erro, de Eucanaã Ferraz - Companhia das Letras, poesia brasileira

44. Rosa que está, de Luci Collin - Iluminuras, poesia brasileira

45. Sombrio ermo turvo, de Veronica Stigger - Todavia, contos brasileiros

46. Squirt, de Telma Scherer - Terra Redonda, poesia brasileira

47. Talvez eu tenha morrido, de Juba Maria - Feminas, poesia brasileira

48. Torto arado, de Itamar Vieira Junior - Todavia e LeYa, romance brasileiro

49. Todos nós temos medo do vermelho, amarelo e azul, de Alexandre Andrade - Relógio D’Água, contos portugueses

50. Tudo pronto para o fim do mundo, de Bruno Brum - Editora 34, romance brasileiro

51. Ulpiana, de Bernadette Lyra - Editora a lápis, romance brasileiro

52. Um passo para o Sul, de Judite Canha Fernandes - Gradiva, romance português

53. Uma furtiva lágrima, de Nélida Piñon - Record, crônicas brasileiras

54. Véspera: debris, de Pedro Mohallen - Patuá, poesia brasileira

Oceanos virtual

Em virtude da pandemia e em respeito à saúde dos jurados, nessa edição, as análises e votações do Oceanos são realizadas virtualmente, com tecnologia elaborada pelos profissionais da área de tecnologia da informação do Itaú Cultural, parceiro do projeto. A decisão de operar todas as etapas do prêmio por meios digitais já vinha sendo discutida para possibilitar o envolvimento de países dos quatro continentes cujo idioma oficial é o português, segundo a produção do prêmio.

Júri e seleção

Esta é a edição que apresenta maior número de livros publicados em mais de um país de língua portuguesa - cinco títulos: A ocupação, do brasileiro Julián Fuks, editado pela Companhia das Letras Brasil e Portugal; Autobiografia, do português José Luís Peixoto, publicado pela Quetzal, em Portugal, e pela TAG, no Brasil; Essa gente, do brasileiro Chico Buarque, pela Companhia das Letras Brasil e Portugal; Marrom e amarelo, do brasileiro Paulo Scott, editado pela Companhia das Letras, no Brasil, e pela Tinta-da-China, em Portugal; Torto arado, do brasileiro Itamar Vieira Junior, editado pela Todavia, no Brasil, e pela LeYa, em Portugal.

Os livros inscritos foram lidos e analisados por um corpo de 88 profissionais das Letras - professores de literatura, escritores, poetas e jornalistas - de seis países de língua portuguesa. O "Júri Intermediário", que entre agosto e novembro de 2020 analisa os 54 semifinalistas para eleger os 10 finalistas, é composto pelos portugueses Clara Rowland, escritora e professora, Gustavo Rubim, professor e crítico literário, e Isabel Pires de Lima, professora e crítica literária; pelo moçambicano Nataniel Ngomane, professor e crítico literário, e pelos brasileiros Ana Paula Maia, escritora, Edimilson Pereira de Almeida, poeta e professor, e José Castello, escritor e crítico literário.

O "Júri Final" vai analisar os 10 finalistas, entre novembro e o início de dezembro, para eleger os três vencedores. Este é composto pelos portugueses Joana Matos Frias, professora, escritora e tradutora, e Carlos Mendes de Sousa, professor; pelo angolano Ondjaki, escritor; pela santomense Inocência Mata, professora e crítica literária, e pelos brasileiros Angélica Freitas, poeta, João Cezar de Castro Rocha, professor, e Viviana Bosi, professora.