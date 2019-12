DJ Rennan da Penha assina com gravadora e planeja DVD para 2020

publicidade

O DJ Rennan da Penha assinou, nessa segunda-feira, um contrato com a gravadora Sony Music. O primeiro projeto será a gravação de um DVD ainda em janeiro de 2020. "É muito gratificante fazer parte de uma equipe, de uma empresa, que não tem como você não conhecer. De pequeno você já vê na televisão, já foi impactado na música de alguma forma. Então, para mim não é fácil estar aqui hoje, um garoto vindo da comunidade", contou Rennan.

Rennan da Penha estava preso desde março, após o Tribunal de Justiça do Rio condená-lo a seis anos e oito meses de prisão em regime fechado por associação com tráfico de drogas. Em primeira instância, o cantor havia sido inocentado por falta de provas.

Rennan foi solto após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar contra a prisão de réus condenados em segunda instância. A juíza Larissa Maria Nunes Barros Franklin Duarte determinou a expedição de alvará de soltura para o DJ no dia 22 de novembro.

Este trabalho é o primeiro do DJ após deixar o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no dia 23 de novembro deste ano. "Ver minha música entrando em diferentes horizontes, tocando em outros países, eu nunca achei que isso ia acontecer na minha vida. Sempre achei que eu ia ser só o Rennan do complexo da Penha e que minhas músicas fossem ficar apenas nas comunidades do Rio de Janeiro", relembrou.

Criador do “Baile da Gaiola”, um dos maiores bailes do Rio, Rennan levou o funk das comunidades cariocas para o mundo. O funkeiro conta parcerias de sucesso, como nos singles "Hoje Eu Vou Parar Na Gaiola" e "Brota Na Penha" com Livinho, e com Nego Do Borel gravou "Me Solta".