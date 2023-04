Do Drácula de Cage à volta de Samara

publicidade

Os amantes de Nicolas Cage e até do histórico Conde Drácula festejam a chegada hoje nos cinemas de “Renfield - Dando Sangue Pelo Chefe”, uma das estreias de cinema. Com direção de Chris McKay e com Nicholas Hoult, Nicolas Cage e Awkwafina no elenco principal, o longa acaba sendo uma comédia de terror e fantasia sombria.

Com a presença do Conde Drácula vivido por Cage, a trama se centra na tentativa de liberação de Renfield, capanga do vampiro, vivido por Nicholas Hoult. Repleto de muito sangue, é o tom de comédia que ameniza o que poderia causar pânico ou aterrorizar a audiência. Trata-se de um olhar diferente sobre as relações entre o rei dos vampiros e aqueles que são escolhidos para servi-lo. Também pode produzir uma reflexão sobre libertação de relações opressoras e que mantém, um dos lados envolvidos, em uma espécie de “prisão sem grades”.

Entre algumas curiosidades da produção vale saber que Hoult e Cage já trabalharam junto em “O Sol de Cada Manhã - O Homem do Tempo” em que Hoult interpreta o filho de Cage. E Cage, conhecido por recusar papéis secundários, aceitou estar em “Renfield - Dando Sangue Pelo Chefe”, pelo seu sonho de interpretar o Conde Drácula. Na produção de “Drácula, de Bram Stoker” foi oferecido a Cage o papel do assistente e foi o tio de Cage, o diretor Francis Ford Coppola quem não aprovou a escalação do ator.

O Chamado 4 - Samara Ressurge

Outra novidade nas telonas é “O Chamado 4 - Samara Ressurge”, esperada sequência da franquia de terror que tem assustado muita gente. Nesta fase da história, dirigida por Hisashi Kimura, as pessoas que assistem a um vídeo amaldiçoado morrem repentinamente. Essas mortes ocorrem em todo o Japão. A busca da salvação dos japoneses, já que as mortes ocorrem em todo o país asiático, está nas mãos de Ayaka Ichijo uma estudante extremamente inteligente com um QI de 200. Ela é que se envolve para desvendar o mistério do vídeo. A motivação é salvar a vida da irmã mais nova que assistiu ao vídeo. O que ajuda Ayaka é seu ceticismo em relação ao vídeo e à lenda que o cerca. Em tempos de viralizações em redes, as urgências se tornam intensas e a irmã de Ayaka terá sua morte não em sete dias, mas em 24 horas. Quem auxilia nesta corrida contra o tempo e a morte é o namorado, Oji Maeda, vivido pelo ator Kazuma Kawamura, e o médium e cartomante Mestre Kenshin, interpretado por Hiroyuki Ikeuchi.

Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo

Também chega aos cinemas “Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo”, uma adaptação norte-americana em live-action da famosa e bem-sucedida série de mangá e anime criada por Masami Kurumada. Fãs e público de primeira viagem irão conhecer o destino de Athena como Deusa, além do treinamento de Seiya com Marin, em meio a muitas cenas de ação. No enredo, Seiya é um órfão de rua e o herói título da franquia em quem desperta uma energia mística conhecida como Cosmo. É aí que ele embarca em uma jornada para conquistar a antiga armadura grega de Pégaso.