Documentário e debate sobre o "Laçador" na CCMQ

Nesta quarta-feira, às 19h, ocorre uma sessão do filme “Monumental! O Restauro de um Símbolo”, documentário dirigido pelo cineasta Jaime Lerner. A projeção será na Sala Paulo Amorim, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Centro Histórico de Porto Alegre.

Além de assistir ao filme, o público presente também poderá participar de um debate sobre a produção e o desenvolvimento do longa-metragem após a exibição. O evento contará com a mediação da diretora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz, e a participação do diretor e roteirista Jaime Lerner. O cineasta tem no currículo os documentários "Porto Alegre, meu canto no mundo (codireção com Cícero Aragon, de 2007), "Referendo" (2012) e "Dyonélio" (2013), além de curtas como "Kopeck" (2012) e "A Feijoada" (2004).

Também participam da conversa a arquiteta responsável pela restauração da estátua, Verônica Di Benedetti, e o historiador de arte José Francisco Alves (autor do livro “A Escultura Pública de Porto Alegre”).

O filme, além do processo de restauração do Laçador, conta a história da obra, do seu criador, Antônio Caringi, e a contextualização histórica de cada fato ocorrido desde então. Participaram do longa historiadores, pessoas envolvidas na restauração da obra, acadêmicos e familiares do escultor Caringi. O filme traz grandes revelações e imagens inéditas sobre a história de um dos principais símbolos gaúchos.

A produção é uma obra de realização da Associação Sul-Riograndense da Construção Civil e Sinduscon-RS (Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico), com patrocínio da Gerdau e financiamento do Pró-cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande Sul.

