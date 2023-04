Documentário especial “Davi, o Maior Rei de Israel” vai ao ar neste domingo

publicidade

A Record TV exibe neste domingo, 16 de abril, o documentário especial “Davi, O Maior Rei de Israel”. A produção revela os achados arqueológicos da época em que o monarca esteve no poder, período retratado em “Reis – A Conquista”, sexta temporada da série que estreia na segunda-feira, dia 17, também na Record TV.

A trajetória de Davi é uma história de conquistas, mas também de perseguição, resiliência e fé. Um governante aclamado, que revolucionou uma nação.

O repórter especial André Tal seguiu em expedição pela Terra Santa para revelar as evidências arqueológicas do período em que o rei Davi governou em Hebrom e Jebus, cidade que depois se chamaria Jerusalém.

Antes de se tornar o grande monarca de Israel, Davi era um dos líderes de um território dividido. Enquanto ele governava o reino de Judá, Isbosete, herdeiro do primeiro rei de Israel, Saul, reinava sob Israel.

A equipe mostra os achados arqueológicos de Hebrom, cidade fundamental para o rei estabelecer sua dinastia na região de Judá. Hoje, quem visita o local pode atravessar as muralhas de pedra milenares, local por onde Davi também passou nos sete anos em que reinou na região. As construções modernas dividem espaço com sítios arqueológicos. É possível descobrir como eram as casas da época. “A gente vê uma pequena parte, uma pequena amostra do que era a cidade de três mil anos atrás”, explica o pesquisador bíblico Miguel Nicolaevsky.

Para expandir seu poder, um feito de Davi foi decisivo: a conquista da cidade de Jebus, que se tornaria capital do reino e ganharia o nome de Jerusalém.

O documentário registra os achados de um importante sítio arqueológico da região: a Cidade de Davi, local apontado por especialistas como sede do palácio do rei, que tinha a estrutura de uma fortaleza. “Era um palácio imponente, que estava no topo da cidade, estrategicamente protegendo Davi de qualquer ataque de invasores”, explica o arqueólogo israelense Eli Shukron.

O arqueólogo Yosef Garfinkel, professor da Universidade de Jerusalém, mostra cerâmicas datadas da época de Davi e acompanha a equipe até o sítio arqueológico da cidade de Khirbet Qeiyafa. “É extremamente empolgante trabalhar num local como este. A gente soluciona todo tipo de questão histórica”. No local, um achado surpreendente: Um vaso com a inscrição do nome Isbosete - o mesmo do homem que governou Israel nos tempos de Davi.

A nação dividida dos israelitas é um dos temas de “Reis - A Conquista”. Além de revelar os achados arqueológicos, o documentário especial também mostra imagens inéditas desta nova temporada. “Ação, romance, drama, tudo isso você tem. Mas o mais legal é que você tem isso e lições para sua vida”, afirma Cristiane Cardoso, autora da superprodução.

O documentário especial “Davi, O Maior Rei de Israel” vai ao ar neste domingo, às 23h, logo após o Domingo Espetacular, na Record TV.