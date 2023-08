Documentário sobre Luis Fernando Verissimo ganha exibição em Gramado

publicidade

"Luis Fernando Verissimo – O filme", que concorre na categoria documentário em longa-metragem, vai encerrar as mostras competitivas do Festival de Cinema de Gramado nesta sexta-feira, às 17h30min, no Palácio dos Festivais. A direção é da cineasta Luzimar Stricher, que teve acesso ao acervo do escritor, atualmente com 86 anos, e colheu depoimentos do próprio, da família e de amigos. A cineasta comenta que o longa começou em 2013 e levou dez anos para ficar pronto, tendo de atravessar o período da pandemia.

Luzimar antecipa que o documentário traz Verissimo contando sua história desde a infância. A timidez e o humor fino que o caracterizam dão o tom de seus depoimentos. Personalidades da cultura brasileira – os irmãos Chico e Paulo Caruso, Jorge Furtado, Jô Soares, Ziraldo e Zuenir Ventura –, amigos, colegas de trabalho e intelectuais falam sobre Verissimo e sua obra e relatam episódios que ressaltam seu talento, humanismo e a capacidade de dizer muito falando pouco.

Um dos maiores cronistas brasileiros, Verissimo é um homem de poucas palavras, vasta cultura e múltiplos interesses. Quieto, observador e crítico, é conhecido e admirado pela habilidade em retratar a sociedade com olhar sagaz e humor inteligente.

O autor tem uma vasta obra de crônicas, romances, cartuns e livros infanto-juvenis publicados no Brasil e em mais de 20 países. Muitos de seus textos foram adaptados para cinema, televisão e teatro. Entre seus muitos best-sellers estão Comédias da vida privada (adaptada para uma série da TV Globo), Gula: o clube dos anjos, As mentiras que os homens contam e O analista de Bagé (um dos personagens mais populares da literatura brasileira).

Suas crônicas e cartuns apresentaram personagens inesquecíveis, como Ed Mort, O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Família Brasil e As Cobras. Seus romances revelam a extraordinária capacidade de lidar com diversas linhas narrativas, sempre com uma dose de humor.

A produção do longa-metragem de 120 minutos teve início em 2013, com recursos captados pela LIC – Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Como projeto cultural, "'Luis Fernando Verissimo – O filme' pretende sensibilizar o público para a importância da literatura, incentivar a leitura e a formação de novos leitores, além de enriquecer o acervo de memória da cultura brasileira, sendo um legado para as próximas gerações", ressalta a diretora na divulgação da produção.

Luzimar Stricher é documentarista, com produção voltada para cinebiografias de grandes nomes da literatura brasileira, entre esses Erico Verissimo, Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Ao longo de três anos, a diretora acompanhou Luis Fernando Verissimo pelo país, registrando suas palestras e shows. Foi a única pessoa a ter acesso ao imenso arquivo pessoal do escritor, guardado na casa dele por cinco décadas, até o final de 2017, quando foi doado para uma universidade gaúcha. Luzimar digitalizou boa parte desse acervo, e o documentário apresenta parte do material.

