Dois longas gaúchos em destaque nos cinemas

Entre as estreias de cinema desta quinta-feira, o destaque maior está em duas obras realizadas em solo gaúcho. Uma delas é o longa-metragem “Casa Vazia”, filme que conta uma história repleta de questões que mesclam o social, o político, o social e o comportamental, com intensidade e arte. Dirigido por Giovani Borba, que também assina o roteiro, o filme tem como cenário principal a região do pampa gaúcho, tendo sido rodado nas terras brasileiras de Santana do Livramento e em Rivera, no Uruguai. O personagem principal é Raúl, um peão de meia idade dono de traços indígenas e uma gestualidade rude que é vivido por Hugo Noguera, um não-ator que é também, na vida real, um ex-peão de estância.

Além do protagonista há outros não-atores, que contracenam com os atores profissionais consagrados Araci Esteves, Nelson Diniz, Roberto Oliveira e Liane Venturella, que, além da atuação na obra, assina a preparação do elenco desta produção.

“Casa Vazia” foi premiado na Mostra Gaúcha do Festival de Gramado e recebeu um Troféu Redentor, no Festival do Rio, colocando em cena o empobrecimento de regiões agrícolas, e seu protagonista que é o retrato social atual de um típico gaúcho em uma zona romantizada historicamente. A tensão que permeia o filme o aproxima de um estilo new western, dramático e potente, assim definido também pela revista norte-americana especializada em cinema Variety.

Em 2021, “Casa Vazia” foi exibido na mostra Goes to Cannes, no Mercado do Festival de Cannes, na França. Isso foi no mesmo ano em que conquistou o troféu de melhor fotografia pelo trabalho do Ivo Lopes Araújo no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Já no ano seguinte, festejaria a conquista de cinco Kikitos na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado nas categorias roteiro (Giovani Borba), ator (Hugo Noguera), trilha sonora (Renan Franzen), desenho de som (Tiago Bello e Marcos Lopes) e fotografia (Ivo Lopes Araújo). Giovani Borba também atua como produtor da obra, junto com a talentosa e criativa Tatiana Sager, diretora do necessário “Central - O Filme” e Beto Rodrigues, diretor de “Rolex de Ouro”.

Mudança

Outra novidade, também gaúcha, é “Depois de Ser Cinza”, longa-metragem dirigido por Eduardo Wannmacher e com os nomes de Elisa Volpatto, Branca Messina e Sílvia Lourenço, além de outros, no elenco. Na trama, uma mulher decide se mudar para a Croácia e começar uma nova vida. Porém, alguns anos depois, sofre um terrível trauma e acaba conhecendo um homem ainda mais atormentado que ela.

“Um filme sobre os movimentos que fazemos ao longo da vida”. Assim define Eduardo Wannmacher seu novo longa, que tem roteiro de Leo Garcia, e é narrado a partir de três mulheres diferentes que se envolveram com o mesmo homem, vivido por João Campos. A narrativa transita em momentos e lugares diferentes, e vai entre Porto Alegre e Croácia, Dubrovnik, Zadar e Zagreb).