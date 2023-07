Domingo Espetacular: entrevista com mulher que passou mais de 500 dias dentro de uma caverna

publicidade

Roberto Cabrini confronta o principal suspeito de matar uma jovem em Sorocaba (SP), no Domingo Espetacular deste fim de semana, 23. Para a polícia, não há dúvidas: o advogado Eduardo de Freitas assassinou a ex-enteada, Anna Carolina Pascuin Nicoletti, dentro do próprio apartamento dela. Imagens e documentos mostram a conturbada relação entre eles e buscam desvendar o passo a passo do crime. Cabrini também revela novas acusações que pesam contra o ex-padrasto. Eduardo ficou preso por 60 dias, mas agora aguarda o processo em liberdade.

O programa revela, com exclusividade na televisão, um documento até então inédito de Gabriel Diniz, que faleceu há quatro anos em um acidente aéreo, no auge da fama. O pai do cantor, Cizinato Diniz, mostra para a repórter Thatiana Brasil o diário que o artista costumava carregar sempre com ele e foi encontrado no avião. Molhado, o caderno ficou deixado de lado estes anos todos, até que a família se debruçou sobre ele e se emocionou com as anotações deixadas pelo artista.

O ex-marido da cantora Simaria, Vicente Escrig, acaba de lançar o livro “Até que as Mentiras nos Separem”, segundo ele uma obra ficcional sobre o casal Rodolfo e Rodolfa. Mas muita gente apontou que ele usou a obra para contar histórias polêmicas envolvendo a família da artista, com quem foi casado por quase 15 anos. Escrig concedeu uma entrevista exclusiva para a repórter Ana Paula Gomes em que desabafa sobre a separação traumática que tem afetado, inclusive, a relação com os dois filhos do ex-casal, um menino de sete e uma menina de dez anos. Ele explica que vive na Europa por que tem dificuldade em arcar com a pensão dos filhos, fixada em R$ 34 mil, um valor do qual ele discorda: “Estou pagando assim, dentro das minhas possibilidades”. E desabafa: “Não tem problema, eu vou pra cadeia, mas não vai ser de uma forma anônima, quero que o meu caso seja sabido, com todos os detalhes, muitos deles repugnantes”.

E uma entrevista exclusiva com a atleta espanhola que passou mais de 500 dias isolada dentro de uma caverna, a 70 metros de profundidade, sem nenhum contato com outras pessoas. A equipe do Domingo Espetacular é a primeira do mundo a entrar no lugar onde Beatriz Flamini ficou confinada todo esse tempo. Ela cortou contato com o mundo externo em novembro de 2021 e sequer soube que houve uma pandemia nesse período.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar a partir das 19h45, logo após o Canta Comigo Teen.