Domingo Espetacular estreia quadro "Superação em Ação" com o repórter André Tal

Histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram e venceram limitações impostas pelo corpo são o tema de "Superação em Ação", novo quadro do Domingo Espetacular que estreia neste domingo, 2.

O quadro é apresentado pelo repórter André Tal e inspirado na própria luta do jornalista contra a doença de Parkinson. No ano passado, ele foi um dos finalistas do Emmy de Jornalismo Internacional com uma reportagem exibida pelo Domingo Espetacular sobre sua rotina com a doença e participação em um tratamento experimental nos Estados Unidos.

"Superação em Ação" vai trazer, a cada semana, relatos de pessoas em busca da cura completa, que venceram os limites para viver mais e melhor. “Queremos levar ao telespectador histórias incríveis, carregadas de esperança e empatia, junto com informações sobre saúde, descobertas impressionantes da medicina e também terapias e metodologias alternativas”, diz Tal.

Na primeira reportagem de "Superação em Ação", André encontra Gildo Afonso. Diagnosticado com Esclerose Múltipla, ele perdeu boa parte dos movimentos, mas de uma forma surpreendente conseguiu se recuperar.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45.