Domingo Espetacular investiga o desaparecimento de três jovens afegãs que viviam no Brasil

O Domingo Espetacular deste final de semana, dia 20, às 19h45min, conta a história do desaparecimento de três afegãs que viviam no Brasil após fugirem do regime Talibã. Elas sumiram sem deixar pistas e o apresentador André Azeredo revela que a família acredita que as jovens tenham sido vítimas de uma rede de coiotes que leva refugiados para os Estados Unidos. Imagens exclusivas obtidas pelo programa mostram a última vez em que elas foram vistas.



A cantora Joelma gravou um depoimento para o programa para falar como está enfrentando a covid-19 pela quinta vez e como desconfiou ter contraído a doença de uma forma curiosa. Nesta semana, a artista disse, em suas redes sociais, que está bem, mas nas infecções anteriores pelo coronavírus os fãs se preocuparam quando ela apresentou sequelas sérias e ficou muito inchada.

A equipe da atração entrevista um médico para explicar por que algumas pessoas são mais ou menos suscetíveis à contaminação do vírus e falar se Joelma é um caso raro.



Esta semana surgiram boatos de que Gisele Bündchen teria um novo amor após anunciar seu divórcio de Tom Brady. A super modelo apareceu ao lado do seu instrutor de jiu-jitsu e levou os fãs à loucura. O programa mostra alguns famosos que superaram a separação e fizeram a fila andar.



E mais: a história de Moacir Barbosa de Deus, um vovô que está fazendo sucesso na internet mostrando sua amizade de quatro décadas com araras azuis. Ele vive numa fazenda em Bonito (MS) e consegue até abraçar os bichos.

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45min, na Record TV.