Domingo Espetacular: Raul Gil é o convidado do quadro “Record 70 anos”

No Domingo Espetacular deste fim de semana, 2, uma entrevista com a mulher que acabou demitida após ser flagrada dançando num show de Alok. Luzimar Santos estava trabalhando na limpeza e não resistiu ao som do DJ. Mas o rápido momento de descontração não foi bem visto pelos empregadores que exigiram inclusive a devolução do pagamento. Ela se defende: “Dancei um pouquinho, mas continuei meu trabalho, nenhum momento parei para me divertir, soltei minhas ferramentas de trabalho”. O caso acabou viralizando e chegou até o músico, que se sensibilizou com a história e prometeu ajudá-la. E agora, depois de chamar a atenção de Alok, a vida de Luzimar mudou. O repórter Mauro Junior se encontrou com ela e mostra como a rotina de Luzimar está agitada.

O programa conta quem são as crianças dançarinas do grupo "Hyper Kids Africa” que fizeram sucesso na internet com coreografias super animadas e uma alegria contagiante. O jornalista conta que elas vivem em um orfanato e que as dancinhas têm um propósito importante. E ainda revela qual a relação especial que elas possuem com o Brasil.

O convidado do “Record 70 Anos – Uma História Espetacular” é um dos mais antigos e respeitados apresentadores da história da TV: Raul Gil, criador de quadros antológicos e muito copiados, como o "Jogo do Banquinho". O repórter Michael Keller o recebeu nos estúdios da Record TV com uma surpresa: invertendo papéis, dessa vez o próprio Raul Gil teve que decidir quem merecia ou não a sua admiração no "Para quem Você Tira o Chapéu", outra criação famosa do apresentador.

Além da brincadeira, numa entrevista descontraída, Raul contou histórias curiosas sobre o período em que trabalhou na Record TV, emissora na qual estreou em 1973 com seu Programa do Raul Gil, onde revelava inúmeros talentos da música brasileira. No final, ainda ganhou um presente especial da produção.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar a partir das 19h45, logo após a estreia do Canta Comigo Teen.