Domingo Espetacular: Roberto Cabrini entrevista Geneviève Boghici sobre a morte misteriosa da filha

publicidade

Uma família destruída. Um enredo complexo que destruiu uma família, colocando mãe e filha em lados opostos. No Domingo Espetacular deste fim de semana (3), Roberto Cabrini investiga, para o quadro "A Grande Reportagem", a misteriosa morte de Sabine Boghici, que é suspeita de ter cometido violência, cárcere privado e roubo contra a própria mãe. A atriz caiu do quarto andar de um prédio, no Rio de Janeiro. Agora, a mãe, Geneviève Boghici, quebra o silêncio e resolve falar, pela primeira vez, tudo o que sabe.

Filha do maior marchand do Brasil e herdeira de uma grande fortuna, Sabine, na opinião da mãe, teria sido manipulada pelo grupo que, segundo a polícia, arquitetou um grande golpe, uma quadrilha da qual faria parte a companheira de sua filha, Rosa Stanesco.

Numa entrevista reveladora, Geneviève conta o drama que viveu e fala das desconfianças sobre as circunstâncias da morte da filha. Ela rejeita categoricamente a tese de suicídio: “Não aceito. Não aceito. Não aceito”. E completa: “Quero fazer a reconstituição desse crime”.

Ela ainda defende a filha, que teria sido manipulada por Rosa: "O golpe não foi a Sabine que programou. Ela foi usada".

A reportagem completa vai ao ar no Câmera Record.

A rainha do forró, Marcia Fellipe, perde o próprio nome. A cantora, que tem sucessos com Wesley Safadão e Gusttavo Lima, enfrenta uma tensa batalha na justiça com o ex-empresário, que proibe a artista de usar o próprio nome. A reportagem é de Fernanda Arcanjo.

Diretamente da Polônia, a repórter Camila Busnello conta a história emocionante de um judeu que conseguiu fugir, com a mãe e os irmãos para o Brasil, para escapar da perseguição dos nazistas. Aqui, apaixonou-se por uma imigrante austríaca, o primeiro amor de sua vida. Mais tarde, ele descobriu que o pai da jovem fora um comandante do campo de concentração no qual vários parentes dele foram assassinados.

Portugal tem sido um destino cada vez mais procurado por migrantes brasileiros que buscam fugir da criminalidade e insegurança do Brasil. Correspondente no país, a repórter Ana Paula Gomes mostra que agora eles enfrentam outras faces da violência e têm visto seus filhos sofrerem com a xenofobia e o bullying em escolas portuguesas.