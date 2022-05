"Domingo Espetacular" tem entrevista com o viúvo de Paulinha Abelha e reportagem sobre segurança

publicidade

O "Domingo Espetacular" desta semana, dia 1º, traz uma entrevista com Clevinho, viúvo de Paulinha Abelha. Ele vai iniciar uma carreira musical e sua estreia será justamente com a música que fez, com parceiros, em homenagem à esposa, que morreu de maneira repentina no começo do ano.

O artista faz o lançamento da canção, com exclusividade, no "Domingo Espetacular". “A letra dela mexe muito comigo e tenho certeza que vai mexer muito com os fãs também, porque é uma música que fala muito da minha história com ela”, diz o cantor. Ele ainda conta como foi que planejou com Paulinha este projeto, que traz muitas lembranças: “O palco me coloca próximo dela. A música me deixa próximo dela. Dançar também me deixava muito próximo dela. Mas o cantar me traz ela mais próximo de mim, mais próximo de mim ainda”.

Na entrevista, ele também fala sobre o laudo final da morte de Paulinha, faz um desabafo ao revelar que não está satisfeito com o documento e ainda está em busca de respostas.

Na "Grande Reportagem", Roberto Cabrini fica frente a frente com Matteo Petriccione. O empresário, dono de uma concessionária, foi condenado a 16 de prisão por assassinar o próprio irmão, Marcelo. Pela primeira vez, ele fala sobre o crime, um caso que envolve dinheiro e disputa familiar. A reportagem completa sobre essa história é o tema do "Câmera Record", que vai ao ar às 23h, logo após o "Domingo Espetacular",

Famosas falam como encaram a vida após os 60 anos. Lucinha Lins, Tânia Alves e Roberta Miranda contam os segredos para se manter bonita e cheia de disposição. “Eu era gatinha, agora eu sou gatona”, brinca Lucinha.

Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli, diretor do "Núcleo de Realities da Record TV", falam da estreia da nova temporada de "Power Couple Brasil", que estreia na segunda, dia 2, com a participação de 13 casais. Eles contam o que o público vai ver nesta edição. “Eu me lembro do Gugu apresentando aquelas provas numa pedreira, ele ia pra lugares incríveis. As pessoas despencavam de alturas absurdas, e a gente vai voltar com isso!”, antecipa a apresentadora.

Uma reportagem especial sobre criminosos que se passam por motoqueiros de delivery para cometer assaltos. Nesta semana, a morte do jovem Renan Silva Loureiro por um deles chocou o Brasil. Ele foi assassinado por um falso motoboy quando tentava defender a namorada, em São Paulo. O acusado, Axcel Gabriel de Holanda, foi preso na última sexta-feira. O programa entrevista especialistas que explicam porque casos assim se espalham pelo país e mostram como se prevenir.

O "Domingo Espetacular", apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar às 19h45, na Record TV.