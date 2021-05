Domingo Espetacular traz novidades o caso MC Kevin

publicidade

Neste domingo, a partir das 19h45min, o Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, traz detalhes exclusivos sobre a morte de MC Kevin como tema da Grande Reportagem. Pela primeira vez, Bianca Rodriguez, que estava com o cantor no momento da queda, concede uma entrevista pessoalmente. Ela conversa com Roberto Cabrini e fala a sua versão sobre o que aconteceu na noite em que o cantor caiu da sacada de um hotel, no Rio de Janeiro. O jornalista também realiza uma acareação entre Jonathas, amigo de Kevin, e Bianca. No encontro com Cabrini, Bianca reafirma alguns pontos que se tornaram públicos, como a forma em que conheceu o MC, na praia, e que aceitou ir ao hotel se recebesse pelo encontro.

E confirma a versão de que os amigos do artista, Jonathas Cruz e Victor Fontenelle, teriam assustado Kevin ao afirmar que alguém, sugerindo que fosse a esposa, Deolane Bezerra, estaria procurando o cantor. "O Jonathas apareceu novamente. E aí ele falou: 'Moiô, moiô, moiô! Sai fora que moiô!' Eu já fiquei meio assim, né, assustada. Aí o Victor falou para o Kevin: 'Sai fora, sai fora que moiô'. O Kevin levantou, foi em direção à varanda, que era bem próxima", conta. No relato, ela lembra: "Eu cheguei até a parte do trilho, assim, com a divisão da sacada. Eu não cheguei a ir mesmo na sacada. Ele estava assim encostado, não teve indício que ele iria fazer o que aconteceu." "Aí eu entrei em desespero". E completa: "Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. Muito rápido, muito, muito rápido."

"Eu acredito que a brincadeira de mau gosto resultou nisso. Porque não tinha ninguém ali, e eles falaram que estava vindo gente, iria moiar, moiar, moiar", conclui Bianca. Cabrini também entrevista a viúva, Deolane Ribeiro, que contesta algumas versões apresentadas. E também conversa com Jonathas. Durante o encontro com o amigo do artista, Cabrini liga para Bianca, que pergunta se ele estava no quarto quando tudo aconteceu.