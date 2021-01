Dr. Dre afirma que está bem após internação por possível aneurisma cerebral

publicidade

O rapper e produtor musical Dr. Dre anunciou que está bem após uma internação por um possível aneurisma cerebral. "Estou muito bem e recebendo excelentes cuidados de minha equipe médica", publicou no Instagram o artista, depois que começaram a circular informações sobre sua saúde. "Em breve sairei do hospital e vou para casa. Uma grande saudação a todos os grandes profissionais da saúde no (hospital) Cedars. One Love!!", escreveu.

O rapper de 55 anos, cujo nome verdadeiro é Andre Young, é uma das figuras mais influentes do hip hop desde seu início no grupo N.W.A. nos anos 1980. Na década de 1990 fundou a gravadora Death Row Records e depois a Beats Electronics, que foi comprada pela Applem em 2014.

Dr. Dre, o nome por trás do início das carreiras de rappers como Snoop Dogg e Eminem, também criou o som conhecido como G-Funk, marca registrada da costa oeste dos Estados Unidos. Sua internação coincide com o aumento de caos de covid-19 na área de Los Angeles, assim como com o anúncio de seu divórcio de Nicole Young.