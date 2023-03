Drake cancela show que faria no Lollapalooza neste domingo

publicidade

O rapper Drake cancelou o show que faria no Lollapalooza 2023, em São Paulo, neste domingo, dia 26. A apresentação era uma das mais aguardadas da noite, já que seria a que fecharia o palco Budweiser, às 21h. O show foi substituído pelo do cantor americano Skrillex.

Em nota, a assessoria de imprensa do evento explicou que o artista estava animado para se apresentar aos brasileiros, mas houve um imprevisto com alguns membros de sua equipe.

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membro de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza, em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isto está fora de seu controle. Desculpas", diz o comunicado compartilhado nas redes sociais.

Diante disso, os compradores dos ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26 de março poderão solicitar reembolso ao evento. No entanto, a pessoa não pode não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia de hoje.

O DJ Skrillex, conhecido pelo som dubstep e Eletronic Dance Music (EDM), fará o show em seu lugar assume o horário deixado por Drake.

O festival sofreu várias baixas desde que foi anunciado o line-up - até o momento, seis artistas desistiram de se apresentar na edição brasileira: Willow, Dominic Fike, Blink-182, Omar Apollo, 100 Gecs e agora Drake.

Veja o comunicado na íntegra: