Drama, terror e aventura nas telas

Entre as novidades da semana nos cinemas merecem destaque algumas produções. A primeira delas é “O Crime é Meu”, de François Ozon. Na trama uma atriz jovem, pobre e sem talento é acusada, em 1930, de assassinar um famoso produtor. Salva pela advogada que é sua melhor amiga começa a viver uma nova vida de fama e sucesso até que a revelação de um segredo faz a glória rapidamente chegar ao fim. O filme é uma adaptação livre da peça francesa de 1934, e tem no elenco, além de Nadia e Rebecca, a sensacional Isabelle Huppert.

Para os amantes do suspense e do terror, a dica é “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, de Patrick Wilson. Trata-se do quinto filme da franquia, cuja trama se passa 10 anos após os eventos de “Sobrenatural: Capítulo 2”. Novas e terríveis ameaças envolvem novamente a família Lambert, que se vê obrigada a retornar à macabra dimensão da Porta Vermelha.

Do Brasil chega “Os Aventureiros - A Origem”, dirigido por André Pellenz, e protagonizada por Luccas Neto. No enredo, o jovem junto a um grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão. No elenco estão Giovanna Alparone, João Gabriel Pessanha Coelho e Juliana Didone.

Já no streaming vale a pena ver “Até o Céu”, série disponível na Netflix. A série dá continuidade ao filme espanhol homônimo que também está disponível na plataforma desde 2021. Na série, Sole, vivida pela atriz Asia Ortega, perde marido e pai de seu filho. O pai, bandido e mafioso em Madri a vê tentar assumir os negócios de seu falecido esposo, líder de uma gangue. As missões acabam revivendo mistérios em aberto do passado, além de introduzir pessoas que vão deixar sua vida ainda mais intensa.