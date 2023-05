Dua Lipa lança o single "Dance the Night"

publicidade

A Atlantic Records anunciou, nesta semana, a tracklist de “Barbie The Album”, previsto para 21 de julho - uma distribuição nacional Warner Music Brasil -, o inovador companheiro musical do filme “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken.

A campanha da trilha sonora conta com o primeiro single “Dance The Night”, da superestrela e vencedora de três prêmios Grammy, Dua Lipa, que também faz uma participação especial no filme.

Produzido por Mark Ronson, Andrew Wyatt e os irmãos Picard, "Dance The Night" chega acompanhado de um videoclipe com participação especial da escritora, diretora e produtora executiva de “Barbie”, Greta Gerwig (“Little Women”, “Lady Bird”). O single, que pode ser ouvido no trailer oficial do filme, já está disponível em todas as plataformas de música.

Barbie The Album

“Barbie The Album” contemplará novas faixas com uma formação inédita de artistas, incluindo Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE e FIFTY FIFTY feat. Kali. A estrela do filme “Barbie”, Ryan Gosling, também se junta à robusta lista de intérpretes da trilha sonora com sua icônica música original interpretada como seu personagem, Ken.

Clipe de Dua Lipa:

Clipe do filme 'Barbie":