Duas casas completam um ano com shows em Porto Alegre

A pandemia de Covid-19 provocou o fechamento de vários estabelecimentos. Por outro lado, assim que as coisas começaram a voltar a uma normalidade, alguns novos negócios no mundo dos bares e shows de Porto Alegre começaram a surgir. Este foi o caso das duas casas que comemoram seu 1º aniversário nesta quinta. O Sixteen Station Pub (Benjamin Constant, 747), em um ano de atividades, já é um importante espaço na cena cultural da cidade. Desde a abertura, o pub que se dedica ao rock tem sido uma plataforma para bandas locais se apresentarem e um ponto de encontro aos amantes do estilo musical. Para celebrar o aniversário, o Sixteen vai realizar uma programação com apresentações desta quinta-feira, 18, até 25 de maio.

A agenda começa nesta quinta, a partir das 21h, com Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco nos vocais. No dia 19, acontece a Sexta Clássica, com clássicos do rock e pop com a banda da casa Workstation, além de surpresas. A banda é composta por Joni Guz (voz, guitarra, violão e piano), Cacá Moretz (voz, guitarra e violão), Kako Marques (baixo e teclados) e Márcio C4 (bateria e percussão). No sábado, 20, acontece a Rock Party com o músico João Antônio, abrindo o show da Workstation, seguido de parabéns coletivo e flash mob com o time da casa. A programação segue nos dias 24 e 25. Mais detalhes pelo Instagram @sixteenstation.

Há exatamente um ano, Porto Alegre ganhava um complexo gastronômico no coração de um dos principais cartões-postais da cidade: o Refúgio do Lago, no Parque da Redenção. Para celebrar esse primeiro ano de operação, serão quatro dias de atividades com muitas atrações. Nesta quinta, às 20h, o show será do músico Serginho Moah. Na sexta, no mesmo horário, a atração é Tonho Crocco.

No final de semana, as atividades acontecem durante o dia inteiro, iniciando no café da manhã, a partir das 9h. No sábado, dia 20, o Refúgio Só para Baixinhos convida as famílias para curtirem o ambiente de música, recreação e brincadeiras para a criançada. No domingo, o tema será Esperando o Grenal, com atividades para crianças e adultos, como um campo de futebol de sabão e um telão para assistir ao jogo.