Duas exposições começam nesta quinta-feira

Em homenagem ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a Delphus Galeria de Arte em parceria com o Hotel Plaza São Rafael promovem a exposição fotográfica "Porto Alegre: Três Olhares", do artista porto-alegrense Nilton Santolin. Com quase 40 anos de profissão na arte da fotografia, Santolin inaugura, nesta quinta-feira, a mostra individual no Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514). O Centro Histórico de Porto Alegre possui belezas que muitas vezes passam despercebidas, mesmo para os que diariamente transitam por suas ruas, mas não pelo olhar atento de Santolin que, em 37 registros, captou ângulos que retratam uma arquitetura rica em detalhes das praças e dos monumentos da capital gaúcha. Com entrada franca, o horário de visitação é das 9h às 20h, até o dia 30 de abril, diariamente.

Outra mostra chega à Capital após sucesso no litoral gaúcho. É a exposição Atlântida Arte. A abertura, com presença de artistas, será nesta quinta-feira, às 16h30min, na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647), no bairro Petrópolis. Visitação até o dia 3 de abril, de segundas a sábados. Entre os artistas participantes da coletiva organizada pela Gravura Galeria de Arte estão os seguintes nomes: Andréia Moll, Ângela Ognibeni, Benjamin Rothstein, Britto Velho, Erico Santos, Flávia Albuquerque, Helena Schwalbe, Ivan Pinheiro Machado, Jane Maria Santos, João Carlos Bento, Kika Herrmann, Lelena Borges, Letícia Ilha Demeuse, Lorena Steiner, Marcelo Hübner, Marcelo Zeni, Maria do Horto Bastos Kuhn, Maria Inês Rodrigues, Mariana Sperotto, Marília Chartune, Marion Lunke, Paulo Hoffmeister Neto, Rejane Karam, Ricardo Aguiar, Rodrigo Corrêa, Rosamaria Feltrin, Sérgio Barcellos, Silvana Botter Maio Rocha, Tânia Cauduro, Vânia Kwitko, Vera Jany, Vera Maria Hemb Becker, Vitória Ribas e Victor Hugo Porto.