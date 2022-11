Duas sessões com Jonathan Corrêa sexta no Opinião

publicidade

Depois de esgotar o primeiro show em 24h, a voz e a alma da banda gaúcha Reação Em Cadeia, Jonathan Corrêa, volta aos palcos para matar a saudade dos fãs com o projeto "Voz & Reação". O que era para ser somente uma apresentação acabou se transformando em duas sessões. Foi marcada uma sessão extra no palco do Opinião (. Os dois shows serão no mesmo dia, 18 de novembro, sexta-feira. A primeira sessão (esgotada) será às 21h e a segunda sessão começa às 23h30min. Os ingressos estão à venda na Sympla.



Nesse show visceral e intimista que teve registro ao vivo em 2018 e que se tornou álbum em 2022 ultrapassando mais de 1 milhão de plays em pouco mais de seis meses desde seu lançamento, o poder das canções se revela através da interpretação de seu compositor em sua forma mais simples e direta. Jonathan Corrêa mostra de forma crua e simples o seu papel como singer-songwriter em canções como “Quase Amor”, “Espero” e “Me Odeie”, clássicos absolutos de sua autoria que ficaram conhecidos com a sua Reação Em Cadeia.



Serviço:

O Quê: Jonathan Corrêa com o projeto "Voz & Reação"

Onde: Bar Opinião (José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa, Porto Alegre/RS)

Quando: 18 de novembro, sexta-feira, às 21h [ESGOTADO]. 18 de novembro, sexta-feira, às 23h30 min. Abertura da casa: Primeira sessão: 19h30min. Segunda sessão: 23h

Quem: Maia Entretenimento e Opinião Produtora.



Como: Ingressos na bilheteria oficial - Planeta Surf Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre), das 10h às 22h; ou na Sympla.