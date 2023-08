Duas sessões gratuitas do filme sobre o artista Cava ocorrem em Porto Alegre

publicidade

O filme “Cava”, que retrata a vida e a obra do artista Wilson Cavalcanti contará com duas exibições em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, às 19h, ocorre uma sessão na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), Centro Histórico.

O curta-metragem de 21 minutos reúne registros biográficos de seis décadas de atuação do artista conhecido como Cava. Nascido em Pelotas em 1950, ele atualmente reside em Viamão e atua como arte-educador junto à comunidade.

Em cena, o trabalho de Cava à margem do mercado convencional de arte, além de depoimentos do próprio artista e de outros colegas e especialistas na área, como Anico Herskovits, Felipe Caldas, Gustavo Nakle, Julio Zanotta, Michelle Cavalcanti, Paulinho Chimendes e Vera Chaves Barcellos.

A outra exibição será na próxima terça-feira, às 19h30min, no Teatro Renascença do Centro Municipal de Cultura (av. Erico Verissimo, 307), onde também fica o Atelier Livre Xico Stockinger, local no qual Cava atuou por mais de 20 anos.

Na sequência de cada exibição, haverá uma conversa entre o artista Wilson Cavalcanti e os diretores da obra cinematográfica, Hopi Chapman (Flow Films) e Karine Emerich (ph7 Filmes). Ambas as sessões serão gratuitas, por ordem de chegada do público.

A ideia para a realização do filme partiu da artista Vera Chaves Barcellos. A Fundação Vera Chaves Barcellos é apoiadora do curta-metragem que foi realizado com recursos do Edital FAC Filma RS, Pró-Cultura/RS, da Secretaria de Estado da Cultura.