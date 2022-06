Duda Calvin se apresenta em Gravataí neste sábado

publicidade

O vocalista da banda Tequila Baby, Duda Calvin, estará em Gravataí, na região metropolitana, neste sábado, dia 4. Junto do grupo Os Punk Rockers, desembarcará na Confraria das Máquinas Old Beer, considerado o pub mais rock and roll da cidade. No setlist, clássicos como “Velhas Fotos”, “Sexo, Algemas e Cinta-liga” e “Melhor do que você pensa”.

Duda é lembrado como um dos mais importantes músicos do estilo punk rock no país e já tocou ao lado de grandes nomes, com destaque para o ano de 2002, quando a Tequila Baby tocou para mais de 60 mil pessoas ao lado de Marky Ramone, lendário baterista dos Ramones, uma das maiores influências do músico.

A Confraria das Máquinas fica na rua Barão de Santo Angelo, 25, parada 61 de Gravataí, e abre a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 40. A abertura fica por conta de Christian Bueller e Rogério Motta, tocando clássicos do rock.