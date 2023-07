Dudu Sperb lança livro infantil

publicidade

O músico, escritor e ilustrador Dudu Sperb lança o livro infantil “O Reino do Arco-íris”, hoje, às 15h, na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48), em Porto Alegre. A edição é da Libretos.

A obra celebra a beleza das diferenças na construção de um mundo mais harmonioso e alegre. Na história, sete fadinhas de sete cores, vindas de sete reinos diferentes, saem à procura do Reino do Arco-íris. As ilustrações foram realizadas em técnica mista, utilizando lápis, aquarela, guache, ecoline, pastel e grafite.

Dudu trabalhou com lápis e com pincel, mas também com carimbos, alguns que ele mesmo elaborou. Houve um cuidado com a visualidade do texto. Além de artista visual, Dudu é músico e está compondo canções inspiradas na história, que serão apresentadas nesse encontro com as crianças.

A obra está disponível nas livrarias e ou no site libretos.com.br.