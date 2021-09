‘Duna’, ‘Spencer’e ‘Last Night in Soho’ fora do People's Choice do Tiff 2021

publicidade

Termina neste final de semana a edição 2021 do Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), no Canadá, depois de exibir importantes filmes que devem marcar as próximas estreias no cinema e no streaming. Ao contrário de outros eventos do gênero, o Tiff não tem prêmio principal escolhido por júri que tenha mais força do que People's Choice. Esta premiação acaba sendo o mais importante termômetro para definir os principais indicados no Oscar. Neste 2021 pode-se dizer que três dos filmes mais badalados da temporada não concorrem na categoria. Trata-se de “Duna”, “Spencer” e “Last Night in Soho”. Elogiados no universo internacional e depois de brilharem no Festival de Cinema de Veneza nenhum deles concorre na votação de Prêmio do Público.

Por estar sendo realizado em formato híbrido, parte presencial e com exibições via internet, a votação é feita pela plataforma digital que exibe as obras. Como os diretores Denis Villeneuve, Edgar Wright e Pablo Larrain, os respectivos cineastas por trás de “Duna”, “Last Night In Soho” e “Spencer”, não queriam que seus filmes fossem disponibilizados no portal digital do TIFF, eles não concorreram no People’s Choice, e por isso só poderão ser vistos no cinema.

Já filmes como “Querido Evan Hansen”, “Belfast”, “The Eyes of Tammy Faye”, “The Starling”, “The Power of the Dog” e “The Guilty” são fortes candidatos ao People’s Choice Award.