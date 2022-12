Duo Anavitória chega a Novo Hamburgo com o show do premiado álbum "Cor"

publicidade

As Anavitória – como os fãs as chamam carinhosamente – estão viajando pelos quatro cantos do país com a turnê “Cor”, nome do álbum lançado em 2021 e que foi premiado em duas categorias no Grammy Latino 2021: “Melhor Disco Pop de Língua Portuguesa” e “Melhor Canção de Língua Portuguesa”. A turnê chega ao Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 - Campus II), em Novo Hamburgo, nesta sexta-feira, dia 9, às 21h. Ainda há ingressos disponíveis e podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria do Teatro.

SOBRE O ÁLBUM

“COR” marca a maturidade de ANAVITÓRIA, dupla que surgiu no cenário pop-mpb em 2015 e que em menos de um ano se tornou referência fundamental no segmento. Com 14 faixas, é o terceiro álbum autoral do duo e traz as participações brilhantes de Rita Lee e Lenine. Produzido e gravado em meio à pandemia, enquanto Ana e Vitória estavam recolhidas em uma casa na região serrana do Rio de Janeiro, “COR” é uma gostosa mistura de sentimentos e acordes, expressados na doçura da voz de Ana Caetano e Vitória Falcão.

SOBRE A DUPLA

ANAVITÓRIA já acumula bilhões de plays em suas músicas nas plataformas digitais. Na estrada, é difícil encontrar um show que não tenha sua capacidade máxima de público atingida, tamanho é o sucesso dessas duas talentosas figuras da região central do Brasil, crias de Araguaína, no Tocantins.

No site oficial das ANAVITÓRIA é possível encontrar todas as datas e cidades em que “COR” passará.