Dupla sertaneja sofre acidente de ônibus em rodovia e tranquiliza fãs

publicidade

A dupla sertaneja Bruno e Barreto levou um susto na noite deste domingo (31) após se envolver em um acidente de trânsito. Os artistas estavam na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas e iam em destino a Maringá, no Paraná.

"O ônibus colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno e Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná", diz a nota publicada no perfil da dupla.

Os cantores acreditam que passaram por um livramento. "Ontem tivemos um grande livramento. Agradecemos o carinho e as orações de todos vocês. Foi um grande susto, mas já estamos bem e em casa". Veja a nota no Instagram.