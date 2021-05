Ecletismo marca as sonoridades desta quinta-feira

publicidade

Nina Nicolaiewsky e Mateo Falgas são atração no Mistura Fina, promovido pelo Theatro São Pedro, nesta quinta, 18h30min, pelo Facebook do projeto. O encontro entre os artistas se deu em Valência, na Espanha e dessa união resultou uma conversa de violão e voz com musicalidade brasileira e espanhola. O uso do canto como instrumento é explorado por meio da ideia de “tocar voz”, despalavreando a música, cujas sílabas passam a significar apenas sons. Improvisos e rearranjos próprios são marcas fundamentais deste trabalho.

O repertório abrange a música nacional e latina e traz músicas autorais. Tem Seu Jorge (“Life on mars“), Jorge Drexler (“La edad del cielo“), Luiz Bonfá (“Manhã de carnaval“), Pablo Camacaro (“la negra atilia“), Batatinha (imitação), composições de Nina Nicolaiewsky (“Nem tudo“), de Mateo (“tantas maneiras”, “adonde vás”, “abrazame”) e o fruto da parceria entre eles (“deve ser difícil”). O maestro João Carlos Martins convidou o ator e cantor Daniel Boaventura para a live que faz hoje, 20h30min, com a Bachiana Filarmônica Sesi-SP. Direto do Teatro do Sesi-SP e transmitido pelo YouTube do Centro Cultural Fiesp e nos canais do maestro no Youtube, Facebook e Instagram, o concerto traz um repertório eclético, que passa pelos clássicos Beethoven e Bach, o mago as trilhas de cinema Ennio Morricone, o compositor e maestro Leonard Bernstein, o tango novo de Astor Piazzolla e pelos ídolos pop Billy Joel, Donna Summer, Barry White e Frankie Vallie.

A série Ato Criativo da PUCRS recebe hoje, às 21h, Gal Costa para um bate-papo com mediação do professor Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura. A conversa será transmitida no perfil PUCRS Cultura no Facebook e canal da PUCRS no YouTube, onde ficará disponível para acesso posterior. Além de falar sobre o começo da sua trajetória artística, Gal também abordará os 50 anos do long play gravado em 1971, o “Gal A todo vapor (Gal Fatal)”. O disco, primeiro duplo do país, segunda a biografia da cantora, também foi a primeira gravação ao vivo. Com direção de Waly Salomão, o repertório vai desde novos compositores, como Luiz Melodia, aos consagrados, como Luiz Gonzaga. O LP também foi eleito em uma lista da versão brasileira da revista Rolling Stone como o 20º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Entre as interpretações, estão “Pérola Negra”, de Luiz Melodia; “Vapor Barato“, de Jards Macalé e Waly Salomão; “Como Dois e Dois“, de Caetano Veloso; e “Sua Estupidez“, de Roberto e Erasmo Carlos.