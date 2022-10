Ed Sheeran faz show grátis na Inglaterra e divide opiniões na web: 'Zé Felipe britânico'

publicidade

O cantor Ed Sheeran promoveu na última sexta-feira (7) um show de graça na cidade de Ipswich, na Inglaterra. O artista estava de passagem pela região para a turnê do mais recente álbum, Equals.

O britânico surpreendeu os moradores da região e os internautas por fazer uma apresentação sem custo, apesar de ser o artista com o maior número de seguidores nas plataformas de música. "Meu sonho, queria eu saindo da minha casa e Ed Sheeran em uma praça de Salvador", disse um fã.

Porém, houve também quem não gostou da surpresa. "Muito caro, prefiro injeção na testa", brincou um internauta. "O Zé Felipe britânico, perdeu tudo", comentou outro usuário.

"Agora está na moda tacar hate no Ed? Ele simplesmente não fez nada, não se envolve em polêmica, faz o dele na dele e recebe um monte de ódio de gente chata e sem noção. Todos brasileiros", retrucou um seguidor.

Além de sucesso nos streamings, o cantor tem lotado estádios no mundo inteiro com sua turnê. O disco tem a indicada ao Grammy de Música do Ano, Bad Habits, além dos hits Shivers e The Joker and The Queen, parceria com Taylor Swift.