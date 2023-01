Editora Melhoramentos lança o livro "Encanto – conheça a família Madrigal"

publicidade

O filme "Encanto", da Disney, que ganhou o Oscar, arrebatou muita gente. O livro "Encanto – conheça a família Madrigal", lançamento da Editora Melhoramentos - é igualmente especial. Nele não há reinos de príncipes ou princesas. Na verdade, são pessoas como as que existem em todas as casas.

Mas o mundo da família Madrigal é repleto de magia. Até a grande casa na qual moram os integrantes da família é encantada. Ela é senciente, ou seja, tem “vida”. E por isso pode até ser considerada uma importante personagem.

Encanto conta a história dos “madrigais”, que moram num lar bastante diferente na Colômbia. Cada um dos integrantes tem um dom. Há quem se conecte com animais, quem tem uma força invejável e o poder da cura. Menos Mirabel, uma linda garota que usa óculos e é muito comunicativa. A caçula não pode fazer nada mágico. E isso a faz ficar triste e até excluída.

Porém, quando a "Encanto", como é chamada a morada mágica, começa a rachar e os dons de todos estão prestes a sumir, é Mirabel quem vai tentar descobrir um jeito de restaurar as coisas. A pequena é a última esperança quando a magia está em perigo.

O lançamento da Melhoramentos permite que os pequenos façam um “mergulho” no mundo dos madrigais. Junto com o livro vem também dez miniaturas dos personagens e um cenário gigante. O pequeno leitor pode se sentir um protagonista e até inventar um dom para si próprio.

Uma experiência que vai reunir toda a família. Encanto aborda o respeito à diferença, as questões familiares e como é importante priorizar a individualidade de cada um. A empatia deve ser sempre levada em conta dentro de casa e na relação com quem está por perto.

Ficha técnica:

Encanto – conheça a família Madrigal

Altura: 23 cm | Largura: 16 cm

Páginas: 12 | Preço sugerido: R$ 115

