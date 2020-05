Eduardo Pitta, Ferrugem, Iza e Maejor embalam esta quinta-feira

publicidade

Esta quinta-feira, 21, promete apresentações nacionais e internacionais o dia inteiro para o público de casa, agitando a quarentena e arrecadando doações para organizações social no combate a Covid-19. O festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa", recebe Eduardo Pitta, músico, cantor e compositor que trará samba, bossa e MPB em seu repertório. Confira as lives de hoje!

Iza e Maejor

Hoje, às 14h, Iza e Major irão apresentar a campanha #BeTheOne, desenvolvida em parceria com a ONG Humanity Lab Fundation e a ONU, que tem o intuito de arrecadar fundos e promover iniciativas que busquem atingir os 17 objetivos globais da ONU. A música e o clipe de Let Me Be The One - gravada pelos artistas para o projeto - serão apresentados nesta quinta-feira na transmissão ao vivo no canal oficial do Multishow no Youtube .

Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa

O músico, cantor e compositor Eduardo Pitta se apresenta hoje no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa", às 18h, trazendo muito samba, bossa e MPB. O show será transmitido no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Varanda

Todos os dias o Festival DoSol transmite a apresentação de um artista durante esse isolamento social. Hoje é a vez de Varana, que tocará sucessos de sua carreira. A apresentação ocorre às 18h no Instagram e Youtube do festival.

Popload Festival

Manu Gavassi e Letrux participam hoje do Home Hour Popload Festival, às 19h, para cantar músicas de seus repertórios e interagir com o público. O festival online é transmitido ao vivo no Youtube e Facebook .

Nilze Carvalho

A cantora, compositora, violonista e cavaquinhista Nilze Carvalho é a atração do festival on-line ‘Em Casa com o Sesc’ e vai animar a noite desta quinta-feira com muito samba. O show virtual será apresentado às 19h através do YouTube , Facebook e Instagram do Sesc São Paulo.

César Menotti e Fabiano

César Menotti e Fabiano apresenta hoje grandes clássicos da música sertaneja no projeto "Live Memórias". O show virtual será transmitido a partir das 20h no canal oficial da dupla no YouTube .

Preto no Branco

A banda gospel Preto no Branco canta hoje seus grandes sucessos. A live será transmitida a partir das 20h no canal oficial da banda no YouTube .

Ferrugem

Às 20h, no canal do Youtube do Ferrugem, a banda promete animar os fãs em sua segunda live com muito pagode e sucessos de sua carreira.

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers irá transmitir sua apresentação do Lollapalooza de 2006, às 21h, dentro do projeto Lolla From the Vault, com um repertório que irá animar a noite do público de casa. O show será transmitido no canal oficial do Lollapalooza no Youtube .

Music Cosmos From Home

Le Dib é a atração de hoje do evento Music Cosmos From Home, que reúne artistas nacionais e internacionais para arrecar doações ao combate do Covid-19. A transmissão ao vivo será realizada às 23h no Instagram de Bee My Ears.

*Sob supervisão de Marcos Santuário