Elenco do novo "Homem-Aranha" pede que fãs não deem spoilers

Se você é fã do Homem-Aranha e também está com medo de descobrir algum spoiler do novo filme, saiba que o elenco de "Sem Volta Para Casa" está do seu lado.

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon gravaram um vídeo no qual pedem que os fãs evitem comentar spoilers após assistirem nos cinemas.

Os astros falam da grandiosidade da superprodução e reforçam que os fãs que assistirem ao filme, que tem sessões de pré-estreia já nesta quarta-feira (15), não estraguem a experiência dos outros.

E com humor, o próprio vídeo traz um spoiler: a participação de Jamie Foxx, que volta a viver o vilão Elector anos depois de participar de "O Espetacular Homem-Aranha 2", de 2014.

"Vejo vocês lá. E lembrem-se: Sem spoilers!", diz Jamie no vídeo. "Mas Jamie, você é um spoiler", responde Jacob Batalon, o Ned.

Confira abaixo o vídeo completo com a mensagem dos atores.