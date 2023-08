Elton John sofre queda na França e vai para hospital da região

publicidade

O cantor, compositor e pianista britânico Elton John, de 76 anos, foi levado às pressas para um hospital, na noite de domingo, 27. Ele sofreu uma queda em sua casa, localizada na cidade de Nice, no sul da França. As primeiras informações foram dadas pelo tabloide inglês “The Sun”. Segundo o texto, Elton ingressou no departamento ortopédico de Princess Grace, em Monaco para receber tratamento às lesões que não foram consideradas graves.

O cantor passava férias com o marido, David Furnish, e os dois filhos do casal. Em nota, a equipe de Elton John informou que ele foi liberado nesta segunda-feira pela manhã. “Nós podemos confirmar que, após escorregar ontem em sua casa no sul da França, Elton visitou o hospital local por precaução. Após check-ups, ele foi imediatamente liberado, voltou para casa e agora passa bem”, dizia o texto da nota que foi publicada na imprensa britânica primeiramente pelo Daily Mail.