Emílio Surita volta ao ao programa "Pânico" após internação por câncer e comenta estado de saúde

Emílio Surita – que foi diagnosticado com câncer de intestino – voltou a apresentar o programa "Pânico", nesta quarta-feira, dia 17. O comunicador estava internado no Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo, para tratar a doença, e ficou afastado do programa por quase duas semanas. Ele explicou que a notícia, divulgada pelo jornalista Odair Del Pozzo, foi "fora do timing", porque ele já passou por tratamento e está bem.

"Eu vim aqui, principalmente, me explicar para a nossa audiência, que é importante, porque na vida a gente só deve satisfação para as pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, aos nossos amigos, e principalmente a nossa audiência", começou Emílio.

Ele disse que teve o problema de saúde, mas já estava praticamente recuperado quando Odair divulgou a notícia: "Eu já tinha feito todo o processo. Falei: 'P*ta que pariu, que timing errado'. Depois de tantos dias que eu já estava me tratando".

"Eu acho que o cara do rádio, da televisão, daqui, nunca pode ficar doente, mas a gente como pessoa física fica doente, tem uma coisa ou outra. E nesse momento a gente quer privar as pessoas de ficarem preocupadas com a nossa saúde. Acontece que quando o cara deu essa noticia, a internet fica fervorosa muito rápido", continuou.

O apresentador ainda disse que recebeu muitas mensagens de apoio, até de quem o odeia. "Por causa disso eu falei: 'Vou lá prestar uma satisfação'. Eu estou tranquilo, vou fazer todo o tratamento médico, mas estou perfeito, exames bons, deu tudo certo, graças a Deus e a equipe médica", completou.