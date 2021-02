Em Gênesis, cirurgia na cabeça de Kissare choca a internet

publicidade

Kissare sobreviveu ao ataque de Morabi no alto do zigurate. No capítulo de Gênesis desta terça-feira (23), o sumo sacerdote passou por uma cirurgia na cabeça, chamada trepanação. O método, muito usado na antiguidade, consistia em perfurar uma parte do crânio do paciente: nem precisa dizer que a cena virou um dos assuntos do dia no Twitter, né? Veja os comentários!

Naquele tempo, muitos acreditavam que, com a trepanação, poderiam curar e libertar o paciente dos demônios. Então, lá foi Sagai furar o crânio do sumo sacerdote na esperança fazê-lo sobreviver aos ferimentos.

Mas ainda bem que muita coisa mudou desde aqueles tempos, não é mesmo? Na cena, é possível ver Sagai abrindo o tal furo no crânio de Kissare e a galera, mais uma vez, mostrou que tem referência para tudo nessa vida!

Sim, anestesia era coisa de outro mundo naquela época: a cirurgia foi feita assim mesmo, com o paciente meio dormindo, meio acordado.

Muita gente não aguentou as cenas impactantes da cirurgia de Kissare!

Outras pessoas nem acreditaram no que estavam vendo, mas uma coisa é certa: as pessoas naquele tempo andavam com mais cuidado sabendo como eram feitas essas cirurgias, né?

Os internautas também observaram a reação de Morabi ao saber da recuperação de Kissare: 99% com medo de ser desmascarado e 1% também!

Mas uma pessoa levantou outra teoria: será que tudo não passou de uma confusão de Morabi e ele mesmo era o alvo de seu golpe? Fica a questão!