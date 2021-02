Em Gênesis, Ibbi-Sim fracassa no ritual com Nadi e internautas não perdoam

publicidade

O capítulo de Gênesis desta terça-feira (16) ficou dividido em dois sentimentos: emoção e diversão. O nascimento de Abrão mexeu com os telespectadores, mas o fracasso do ritual sagrado entre Ibbi-Sim e Nadi fez o pessoal cair na risada. Veja os memes sobre a cena!

Reprodução/Twitter



Pois é, o casamento sagrado não saiu como o rei imaginava e a reação da galera colocou a novela entre os assuntos mais comentados da noite no Twitter.

Reprodução/Twitter



O rei ficou furioso por acreditar que falhou e perdeu sua virilidade. Do outro lado da tela, os internautas estavam rindo com essa cena toda mesmo!

Reprodução/Twitter



Quem também segurou a risada foi Nadi. A sacerdotisa estava feliz, mas não era com o problema do rei, não. O motivo é que ela conseguiu escapar do casamento e, assim, poderá esperar o sacerdócio para ficar com quem ela ama, Terá. Resta saber se ele deseja o mesmo, né?

Reprodução/Twitter



O argumento do rei Ibbi-Sim que se tornaria um clássico anos e anos depois!

Reprodução/Twitter



Mas a verdade é que esse fracasso no ritual tem nome: Enlila! A rainha não queria de jeito nenhum que Ibbi-Sim se casasse com Nadi e não demorou muito a pensar em uma saída.

Reprodução/Twitter



Ao final do capítulo, o público ainda entendeu por que ela não tem intenção de matar o rei ou fazê-lo perder o trono: porque, assim, ela também deixaria o reinado de Ur.

Reprodução/Twitter



E, enquanto o rei desabafava sua raiva no templo, Enlila estava se deitando com o general Enkur: definitivamente, não foi a melhor celebração do Akitu para Ibbi-Sim...

Reprodução/Twitter



Parece que a rainha Elizabeth se lembra bem dessa ocasião, mas também ficou surpresa com o plano de Enlila.

Reprodução/Twitter



Alguma ideia de qual poderia ser a trilha sonora dessa cena?

Reprodução/Twitter



A galera também brincou com as reações do rei durante seu fracasso no ritual.

Reprodução/Twitter



A alegria de Ibbi-Sim em ficar a sós com Nadi acabou rapidinho, né?



Continue acompanhando Gênesis de segunda a sexta, às 21h, na Record TV!