Emicida traz seu "AmarElo" para o palco do Araújo Vianna

Neste final de semana, o rapper Emicida apresenta o espetáculo "AmarElo", no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Serão duas noites - sábado, dia 1 de abril, às 21h, e domingo, dia 2 de abril, às 20h - para conferir o show com canções do álbum, como a faixa-título e “Quem Tem Um Amigo (Tem Tudo)”, intercaladas com sucessos que marcaram a carreira do cantor.

Depois de ter passado por várias capitais do Brasil, com ingressos esgotados, agora o show chega a Porto Alegre. Ingressos na Sympla.



O encontro do repertório de "AmarElo" com o público foi abreviado por conta da pandemia. Durante o período em que Emicida esteve longe dos palcos, as músicas do trabalho ganharam uma outra dimensão, se tornando ferramenta de cura, companhia e esperança para muitas pessoas.

Emicida diz que “durante a pandemia, AmarElo fez parte da vida de muita gente e fico imensamente feliz por eu poder ser um instrumento da música por onde algo bom pode fluir. O abraço que a gente não pode se dar por tanto tempo, finalmente tem data para acontecer”. Ele também ressalta que o espetáculo evoluiu bastante e vai ser especial chegar em Porto Alegre.

Emicida

Desde que lançou a sua primeira mixtape, ”Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que Eu Cheguei Longe...” (2009), o rapper construiu uma trajetória que foi conduzida como um experimento social. Como escritor tem dois livros infantis lançados “Amoras” (2018) e “E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas” (2020), além de uma antologia que celebra os 10 anos da sua primeira mixtape.

A sua discografia lista ainda a mixtape “Emicídio” (2010), os EPs “Sua Mina Ouve Meu Rep Tamem” (2010), “Doozicabraba e a Revolução Silenciosa” (2011) e os discos “O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui” (2013), “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa” (2015) e “AmarElo” (2019) - ganhador do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Nos seus trabalhos musicais, acumula parcerias com Caetano Veloso, Wilson das Neves, Zeca Pagodinho, Vanessa da Mata, Pabllo Vittar, entre outros nomes. O músico também está com o documentário "AmarElo - É Tudo Pra Ontem", disponível na Netflix.