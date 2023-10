Emicida x Juliette: acusação de plágio

Lançada nesta quarta-feira, dia 18, a música "Magia Amarela", parceria entre Juliette e Duda Beat, foi acusada de plágio ao trabalho de Emicida, "Amar Elo" (2019).

O irmão de Emicida, Evandro Fióti, além de vários fãs do músico, estão apontando que a nova produção traz referências diretas à canção "AmarElo", gravada com participações de Majur e Pabllo Vittar. O disco ganhou em 2020 o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa".

Em "Magia Amarela", Juliette e Duda Beat, fica evidente a semelhança com estética utilizada por Emicida em sua canção e no álbum de mesmo nome. Além da escolha da cor e da palavra "amarelo" como tema central para desenvolver uma temática.

Em pronunciamento na rede social X, Evandro Fióti diz: "Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo, essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu o produtor, também apontando que já acionou o departamento jurídico de sua equipe.

Veja publicação:

Também nas redes socais, a agência de comunicação BPMCOM, responsável pelas estratégias de marketing de Juliette, publicou uma nota informando que a música "Magia Amarela": "faz parte de uma campanha publicitária" para a qual a cantora foi contratada. O posicionamento ainda aponta que a equipe da cantora entrou em contato com os contratantes "para mais esclarecimentos".

Veja publicação:

Publicação de Juliette no X:

Nas redes sociais, internautas apontam que essa não teria sido a primeira vez que Juliette esteve envolvida em acusações de plágio. Confira o fio:

