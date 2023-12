Encontrada em Roma luxuosa "domus" com mosaico "incomparável"

publicidade

O Ministério italiano da Cultura anunciou, nesta terça-feira (12), a descoberta de uma luxuosa "domus", uma espécie de casa romana, de mais de 2.000 anos de antiguidade e com um mosaico "incomparável", composto de conchas, fragmentos de vidro e mármore.

Essa "domus", uma espécie de "villa" que os ricos romanos construíam, está situada no centro do Parque Arqueológico do Coliseu e é um "verdadeiro tesouro", segundo o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, citado em um comunicado.

"O que torna a descoberta excepcional é a existência de um extraordinário mosaico mural [...] incomparável pela complexidade das cenas criadas", destaca o comunicado.

No mosaico, três grandes navios navegam em direção a uma cidade costeira, cujas muralhas estão salpicadas de pequenas torres e pórticos - uma cena que sugere que o proprietário da "domus" saiu vitorioso durante uma batalha.

Encontrada por arqueólogos que descobriram uma série de muros em 2018, a "domus" tem vários andares. Até agora, apenas algumas partes foram exploradas.

As escavações continuarão até 2024.

Localizada em torno de um átrio, a sala principal é um salão de banquetes em forma de caverna, que era utilizado durante o verão.

O proprietário, um nobre provavelmente senador, também teria criado "espetaculares jogos aquáticos" para seus convidados, graças aos canos de chumbo colocados entre as paredes decoradas.

O mosaico data das "últimas décadas do século II a.C." e é feito com "diversos tipos de conchas, tesselas de azul egípcio, vidros preciosos, pequenos fragmentos de mármore, ou outros tipos de pedra", entre outros.

Entre as vinhas e as folhas de lótus também é possível ver pilhas de armas com trombetas de estilo celta, navios de guerra e tridentes, que "talvez façam alusão a um duplo triunfo, terrestre e naval, do proprietário da domus".

Há "uma representação fascinante" de uma paisagem, com uma cidade costeira e uma falésia, voltada "para o mar atravessado por três grandes navios, um deles com as velas içadas", completa o comunicado.

"Vamos trabalhar de maneira intensa para transformar este lugar em um dos mais evocativos da Roma Antiga, acessível ao público o mais rápido possível", prometeu Alfonsina Russo, responsável pelo Parque Arqueológico do Coliseu.