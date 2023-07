Encontro de Violoncelos em Porto Alegre

publicidade

As cordas é que vão dar o tom a partir de hoje durante o 25º Encontro de Violoncelos, com realização até sábado, em Porto Alegre. Com recitais, oficinas e aulas dedicados ao instrumento musical, as atividades são gratuitas. Realizados anualmente e de forma ininterrupta desde 1999 e coordenado, em 2023, pelas professoras Milene Aliverti (Ufrgs) e Ângela Ferrari (UFSM), esta edição possibilita que estudantes e profissionais da música possam aperfeiçoar seus estudos com professores que são referência no violoncelo. É um evento que une estudo, motivação e aperfeiçoamento musical no violoncelo através do intercâmbio cultural entre estudantes e profissionais de música.

A tônica do 25º Encontro é a diversidade: reúne estudantes de diversas localidades, de diferentes níveis e faixas etárias além de músicos profissionais. Um de seus objetivos é promover a inclusão sociocultural e educativa através da integração de alunos de todas as localidades, incluindo participantes de projetos sociais. O evento será sediado no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333), além de atividades no Auditorium Tasso Corrêa do Instituto de Artes da Ufrgs (Rua Sr. dos Passos, 248) e no Goethe Instituto (Rua 24 de Outubro, 112).

Apesar de ser voltado para alunos e interessados no instrumento violoncelo, as temáticas abordadas pelos professores e palestrantes são bastante abrangentes e todos, músicos ou não, podem assistir e aproveitar. A homenagem da edição será para o compositor Arthur Barbosa, atuante com o violoncelo ao compor concertos e peças para instrumento solo.

Os ganhadores das etapas 2 e 3 do concurso de violoncelo, já realizado, serão solistas com a Orquestra Jovem do RS na quinta-feira, dia 13, às 20h30min, no Instituto Goethe, sob a regência do maestro Telmo Jaconi.