Entenda a treta entre Karol e Brenda que abalou a Mansão Power

A relação entre Brenda e Karol voltou a pegar fogo no Power Couple Brasil 6. Durante a dinâmica Quebra-Power no último domingo (22), as duas discutiram novamente e precisaram ser contidas pelos outros participantes. A confusão sobrou até para os maridos! Entenda toda a treta entre as duas.

Cada casal deveria escolher uma dupla como vilã e outro como herói do reality show. Brenda e Matheus optaram em colocar Karol e Mussunzinho no lugar dos vilões e expuseram seus argumentos, dormentes desde o último Quebra-Power.

Mas, o casal não aceitou calado. Karol reagiu às acusações e chamou a ruiva de falsa, fingida, artista e vetezeira. O fogo acendeu de vez!

Brenda e Karol continuaram brigando com a gaúcha inconformada com as acusações de que seria "falsa" e buscando explicações aos gritos. Quando ela cobrou Mussunzinho de não respeitar a mulher dos outros, acabou escalando os homens para a treta. Ao ver sua namorada ser peitada, Matheus entrou na confusão e os dois quase foram às vias de fato.

Dentro da Mansão Power, já depois do fim da dinâmica, a treta continuou rendendo. A influencer gaúcha seguiu cobrando explicações da rival, que foi irredutível e se recusou a responder. Mais uma vez, Matheus comprou as dores da parceira e discutiu com Karol, que bateu no peito para dizer que ele não a tratava como, supostamente, trata as demais mulheres na casa. “Eu não baixo a cabeça para você”, enfrentou a loira.

