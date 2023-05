"Entre laços": segunda temporada da série estreia na Disney + em 24 maio

publicidade

A segunda temporada de "Entre Laços" chega ao Disney+ em 24 de maio. A aguardada continuação da história marca o retorno do elenco principal da série, formado por Carolina Domenech (“Allegra”), José Giménez Zapiola “El Purre” (“Marco”), Kevsho (“Félix”), Elena Roger (“Cocó”) y Clara Alonso (“Caterina”), e apresenta novos e intrigantes personagens, levando o público a novas viagens no tempo repletas de música, romance e aventura. Junto com a estreia dos novos episódios, o álbum com as músicas da segunda temporada estará disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo no dia 24 de maio.

Os novos episódios trazem Marco viajando no tempo até o ano de 2021 graças à pulseira. Fascinado pelo novo mundo que se abre diante de seus olhos, ele procurará ficar nessa época com Allegra. Enquanto isso, as Sharp recebem uma oferta irrecusável de levar a peça “Anos Luz” a outro nível, algo que não será fácil de se realizar, pois trará à tona várias revelações do passado que permaneceram sem solução desde aquele incêndio de 1994. Marco ajudará as Sharp, mas também terá que correr contra o tempo para descobrir porque a pulseira o levou até 2021 e o que ele precisa resolver lá, descobrindo no processo um perigo desconhecido que guarda esse misterioso objeto.

A segunda temporada conta com o retorno de Rodrigo Pedreira (“Franco”), Benjamín Amadeo (“Diego” em 2021), Lucila Gandolfo (“Lucía”), Berenice Gandullo (“Bárbara” em 2021), Manuela Menéndez (“Caterina” em 1994) e Manuel Ramos (“Diego” em 1994), com a participação especial de Favio Posca (“Mike”).

Além disso, se juntam ao elenco Santiago Achaga (“Franco” em 1975), Toti Bengoechea (“Cocó” em 1975), Rocío Hernández (“Paloma”), Betina O’Connell (“Lucía” em 1975), Regina Lamm (“Avó Allegra”), Pietro Gian (“Antonio Resco” em 1975), Beto de Carabassa (“Pedro” em 1975), Miguel Habud (“Pedro” em 1994 e 2021) e Agustina Benavides (“Clara”).

A nova temporada é composta de sete episódios.