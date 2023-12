Eric Clapton vem ao Brasil na turnê que celebra 60 anos de carreira

publicidade

O guitarrista britânico Eric Clapton, de 78 anos, anunciou na segunda, 4, que retornará ao Brasil após mais de uma década para uma turnê em comemoração aos 60 anos de carreira, em 2024. Clapton passará por Curitiba em 24 de setembro, pelo Rio dia 26 e por São Paulo no dia 29 do mesmo mês.

Os shows ainda contarão com uma abertura de Gary Clark Jr, guitarrista vencedor do Grammy. A pré-venda, exclusiva para clientes Santander, ocorre já na próxima segunda-feira, 11. Os ingressos serão vendidos para o público geral no dia 13 de dezembro. As entradas podem ser adquiridas no site da Live Pass.

Ingressos

Os valores variam de cidade para cidade. O show em Curitiba, que ocorrerá na Ligga Arena, tem ingressos que vão de R$ 225 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,2 mil (VIP, Sports Bar e Camarote).

No Rio, a apresentação, marcada na Jeunesse Arena, é vendida por preços que vão de R$ 230 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,5 mil (Camarote Lateral).

Por fim, os ingressos de São Paulo - o show ocorrerá no Allianz Parque - são vendidos por valores que vão de R$ 215 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,2 mil (Pista Premium).