Eros Ramazzotti se apresentará no Brasil em dezembro

São mais de 70 milhões de discos vendidos e dois milhões de inscritos no Youtube. Eros Ramazzotti, um dos artistas italianos mais queridos em todo mundo, vai acelerar tudo no segundo semestre. O aguardado 15º álbum de estúdio, “Battito Infinito”, será lançado em 16 de setembro, seguido de turnê mundial, que passará por 60 cidades, entre elas Ribeirão Preto, dia 7 de dezembro, e São Paulo, 9 de dezembro, com produção da Mercury Concerts. A turnê marca os 35 anos de carreira do cantor italiano.

“Em cada um desses shows haverá uma pequena parte de mim e da minha história. Mal posso esperar a hora de me reencontrar com meus fãs em todo o mundo, porque acredito que esta seja a melhor maneira de encarar esse momento tão complexo e começar a compor novamente. Juntos”, afirma Eros Ramazzotti, que fez questão de se envolver no planejamento dos shows da Battito Infinito World Tour, para que as apresentações consigam passar toda a emoção das canções.

A turnê, primeira após o contrato com a Radiorama e a Eventim Live International, será muito especial, pois marcará os 35 anos de carreira de Eros Ramazzotti. Primeiro haverá a World Tour Premiere, com cinco apresentações, já anunciadas, em locais emblemáticos. Estreia na Espanha, em Sevilha (15 de setembro), e passando pela Itália, em Agrigento e Verona; Atenas (Grécia) e Cesareia (Israel). Em seguida começará a Battito Infinito Tour World Tour, que percorrerá 60 das mais importantes cidades do mundo (confira abaixo), com estreia nos EUA, em 30 de outubro.

O intérprete de “Cose Della Vita”, que se tornou hit no Brasil com a novela “Salsa e Merengue” (1996), completará 59 anos em outubro e adora o púbico brasileiro. Aliás ele já veio ao Brasil diversas vezes, a primeira delas em 1998 e a última em 2020, pouco antes da pandemia.

CARREIRA INTERNACIONAL

Eros Ramazzotti começou no concurso Voci Nuove, com a canção “Rock 80”, com a qual conseguiu ser contratado pela gravadora DDD. O primeiro single foi lançado em 1984, “Ad um Amico”, e se tornou um sucesso rapidamente entre os jovens. No mesmo ano participou do Festival Sanremo com a música “Terra Promessa”, que foi lançada em toda Europa marcando o início da carreira internacional. E a consagração veio em 1990, com o quinto álbum "In ogni senso", lançado em 15 países. No mesmo ano, ele foi o primeiro italiano a se apresentar no Radio City Music Hall de Nova York, com ingressos esgotados. E foi exatamente em Barcelona, onde vai começar a Premiere 2022, que Eros realizou um concerto memorável para 20 mil pessoas, onde foi gravado o álbum “Eros in Concert”, em 1991.

Seguiram-se vários álbuns de sucesso, como "Calma aparentee", com o dueto famoso com Anastacia, “I Belong To You”. "e²" ("Eros al quadrato"), com 14 sucessos remasterizados e 4 faixas inéditas, incluindo dueto com Ricky Martin, "Non siamo soli". "e²" foi o álbum italiano mais vendido de 2007, chegando ao topo das paradas em vários países - incluindo Espanha, Alemanha, França, Áustria e Suécia, onde permaneceu em primeiro lugar por dois meses. Em sua primeira semana nas lojas , foi o álbum mais vendido na Europa e o segundo mais comprado no mundo.

SHOWS

RIBEIRÃO PRETO

Data: 7 de dezembro (quarta-feira) - 21h

Local: Arena Eurobike (Avenida Costabile Romano, S/No. – Ribeirão Preto)

Vendas de ingressos on-line no site www.uhuu.com

Bilheteria da Arena Eurobike

SÃO PAULO

Data: 9 de dezembro (sexta-feira) - 22h

Local: Vibra SP (Avenida das Nações Unidas, 17.955 – São Paulo)

Vendas de ingressos on-line no site https://uhuu.com/v/vibrasp-107

Bilheteria Vibra São Paulo - oficial (Avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida - CEP 06142-410)

Bilheteria do Teatro Bradesco - 3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo (Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso - Perdizes - São Paulo - SP)

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca - 7° Piso do Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP)