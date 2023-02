Escolas públicas e projetos sociais podem solicitar entrada gratuita aos concertos da Ospa

publicidade

Alunos de escolas públicas e participantes de organizações sociais e educacionais têm a oportunidade de assistir de forma gratuita aos concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). O programa de gratuidade da Sinfônica disponibiliza 20% dos ingressos para esse público. A iniciativa busca democratizar o acesso à música orquestral e aproximar a comunidade da programação da fundação.

A gratuidade está disponível para os concertos pagos realizados na Casa OSPA durante a temporada 2023, que vai de março a dezembro. O benefício pode ser solicitado por escolas públicas, ONGs e organizações sociais e educacionais do Rio Grande do Sul.

O cadastro pode ser feito ao longo do ano pelo e-mail atendimento.ospa@gmail.com, onde também é possível tirar dúvidas sobre o programa de gratuidade. É preciso informar dados como CNPJ da instituição, número de alunos que irão ao concerto, nome do responsável pelo grupo e solicitar a disponibilidade de datas. Após o envio, é necessário aguardar a confirmação do benefício.

Devido ao número limitado de cortesias, é necessário solicitar a reserva de ingressos em todos os concertos que a instituição deseja assistir. Os pedidos são atendidos por ordem de envio.