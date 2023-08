Escritor Egui Baldasso será o patrono da Feira do Livro de Farroupilha

publicidade

Entre os dias 07 e 11 de novembro, acontece a 32ª edição da Feira do Livro de Farroupilha, com o slogan “Leitura e Cultura para Todos”. O evento, que volta a ser realizado após sete anos, terá como patrono o jornalista e escritor farroupilhense Egui Baldasso.

Baldasso tem 37 anos e é jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Com mais de 15 anos de atuação em comunicação, é autor de três livros: "Sequência de rabiscos", "#vailá" e "outras tentativas de te fazer entender que a vida é agora" e, o mais recente, "Era crônica que me faltava", lançado no final de 2021.

Além disso, atua como palestrante para o público jovem e adulto, mesclando vivências e histórias, abordando a humanização no nosso dia a dia. Já são mais de 20 mil pessoas impactadas em atividades em escolas, entidades, instituições e empresas, em eventos comerciais, sociais e educacionais.

“Desde muito cedo eu sou um entusiasta, um apaixonado, um amante do livro. Do livro físico, do movimento de ir a uma biblioteca, de ficar com ele por um tempo, ler, enfim, todo esse movimento. E também desde muito cedo fui um apaixonado por feiras do livro, porque ali havia todo esse universo multiplicado por inúmeras possibilidades. Então, ser patrono da Feira do Livro da minha cidade, onde eu comecei a ser leitor, escritor, jornalista, ser humano, é de uma importância que ainda não consigo mensurar. Agora, é um sentimento de gratidão e de valorização, já que onde eu vou eu levo Farroupilha, eu sempre falo de onde eu sou, eu sempre ressalto a importância da minha criação com Farroupilha neste cenário.”, disse o escritor.

Para o evento, o autor prepara o lançamento de um livro de crônicas e contos, baseado em histórias com personagens que marcaram alguma passagem em sua trajetória.

“A leitura faz bem para a alma, traz conhecimento, é um estímulo à criatividade e importante para o crescimento de qualquer pessoa. Não poderíamos deixar de voltar a realizar esse evento tão relevante e tradicional do município”, destaca o prefeito Fabiano Feltrin.